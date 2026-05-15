باشگاه خبرنگاران جوان - اتحادیه جهانی کشتی اعلام کرد کشتی‌گیران روسیه و بلاروس از این پس بدون محدودیت در تمامی مسابقات رسمی این اتحادیه شرکت خواهند کرد.

طبق قوانین جدید، ورزشکاران دو کشور در تمامی رده‌های سنی، از جمله بزرگسالان، با پرچم رسمی کشور خود به میدان می‌روند.

از این پس درج عبارت‌های «RUS» و «BLR» روی لباس ورزشکاران و کادر فنی مجاز خواهد بود. در صورت کسب مدال طلا یا قهرمانی تیمی، سرود ملی روسیه و بلاروس نیز در مراسم اهدای مدال پخش خواهد شد.

اتحادیه جهانی کشتی پیش‌تر و پس از آغاز جنگ اوکراین در سال ۲۰۲۲، حضور ورزشکاران و مسئولان روسیه و بلاروس را در مسابقات بین‌المللی ممنوع کرده بود. در سال‌های بعد، ابتدا اجازه حضور این کشورها در رده‌های پایه و سپس به‌صورت ورزشکار بی‌طرف صادر شد.

در فوریه ۲۰۲۵ نیز اتحادیه جهانی عنوان «ورزشکاران بی‌طرف» را حذف کرد، اما همچنان استفاده از پرچم و سرود ملی ممنوع بود که اکنون این محدودیت‌ها نیز برداشته شده است. نخستین قهرمانی روس‌ها پس از چهار سال نیز دو شب پیش، در جریان رقابت‌های کشتی فرنگی نوجوانان قهرمانی اروپا در بلغارستان رقم خورد.