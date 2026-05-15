هرچند بسیاری از مردم محلی که در پی نیک‌نامی و عدالت کیخسرو، او را از آن خود می‌دانند، رد پایش را در استان‌های زاگرسی می‌جویند.

پسر سیاوش بود و فرنگیس. در توران زاده شد، اما بعد از مرگ سیاوش و سال‌ها جست‌وجو، گیو، پهلوان ایرانی به ایران بازگرداندش و او به دلیل فره ایزدی و شایستگی پادشاه ایران شد؛ پادشاهی دادگر، پارسا که همواره فروتن و پرهیزکار باقی ماند و در نهایت هم دل به قدرت نبست و باگزینش لهراسب به عنوان جایگزین، پادشاهی را رها کرد و به سفری بی‌بازگشت به سمت کوهستان‌های دوردست در ناحیه‌ای برف‌پوش و کوهستانی رفت. داستان‌های شاهنامه‌ زیاد است و ردپای خیلی‌هاشان هم در جغرافیای امروز پیدا. اما رد پای کیخسرو، هیچ وقت پیدا نشد. هرچند بسیاری از مردم محلی که در پی نیک‌نامی و عدالت کیخسرو، او را از آن خود می‌دانند، رد پایش را در استان‌های زاگرسی می‌جویند.

کوه «کیخسرو»

کوه «کیخسرو» یا کوه «شاه‌زنده» در ۳۵ کیلومتری جاده اراک به بروجرد و در شهرستان شازند با اسطوره کیخسرو در شاهنامه و اسطوره‌های ایرانی منطبق است. در اسطوره کیخسرو آمده است: «کیخسرو پس از ۶۰ سال سلطنت دل از دنیا برکند و آماده سفر معنوی شد؛ سران و بزرگان لشکر را در دشتی گرد آورد و لهراسب را به داشتن فرکیانی معرفی کرد و گفت آهنگ سفر معنوی دارم.»

در مسیر کیخسرو و همراهانش به یک چشمه رسیدند. به همراهان خود گفت اینجا نمانید، فردا مرا نخواهید. همراهان کیخسرو نشنیدند، شب را ماندند، صبح برخاستند و شاه را ندیدند. گفته می‌شود چشمه‌ای که همراهان کیخسرو شب را در کنار آن به سر کردند چشمه‌ «بلاغ» نزدیک به «ده حک» و کوهی که کیخسرو در آن پنهان شده کوه «شاه زنده» است.

کوه «دنا»

افسانه معروف شاهنامه درباره دنا هم صدق می‌کند. در روایت محلی‌های منطقه دنا در کهگیلویه‌وبویراحمد گفته می‌شود کیخسرو، شاه ایران زمین متوجه شد مرگش نزدیک است و بعد از آب تنی در چشمه بشو (میشی) به سوی ارتفاعات دنا رهسپار شد. در بین سرداران کیخسرو، سرداری بی باک به نام «بیژن» از لهراسب حمایت نکرد و با سی مرد دلاور به سوی کیخسرو و ارتفاعات دنا رهسپار شد. کیخسرو، بیژن و مردان جنگی همراه با او را پند به اطاعت از لهراسب فراخواند و آنرا پیام ایزدی خواند، اما بیژن آنرا نپذیرفت.

کیخسرو از طریق دامنه های دنا وارد غار و در آنجا ناپدید شد. این غار هم اکنون به نام غار کیخسرو مشهور است و در روستای خفر، شهرستان سمیرم، استان اصفهان واقع شده است.

