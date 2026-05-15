باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبهکباری- ایمان محرابینیا، مسئول سالن عملیات مرکز مدیریت راههای کشور، با اشاره به ترافیک سنگین در آزادراه قزوین-کرج-تهران در محدوده مهرشهر و حدفاصل پل فردیس تا پل کلایک، از بارش باران در برخی محورهای استانهای آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل و کردستان خبر داد.
محرابینیا گفت: تردد تمامی وسایل نقلیه در محور چالوس و آزادراه تهران-شمال (مسیر جنوب به شمال) تا اطلاع بعدی ممنوع است.
به گفته مسئول سالن عملیات مرکز مدیریت راههای کشور، محور چالوس در مسیر شمال به جنوب در مقاطع مرزنآباد تا مجلار، خوزنکلا تا سهراهی نوجان و سرودار تا کندر با ترافیک سنگین مواجه است.
او بیان کرد:محور هراز نیز در مسیر رفت و برگشت محدوده سهراهی چالو و در مسیر شمال به جنوب حدفاصل شاهاندشت تا رینه و محدودههای زیار و مشاء ترافیک سنگین دارد.
وی افزود: محور فیروزکوه در مسیر شمال به جنوب محدوده پل سفید و مناطق دماوند و گیلاوند، همچنین آزادراه رشت-قزوین در محدوده پارک جنگلی سراوان و رودبار و آزادراه پردیس-تهران حدفاصل تونل شماره ۴ تا تونل شماره ۲ نیز دارای ترافیک سنگین است.
محرابینیا خاطرنشان کرد: ترافیک در محور بومهن-تهران محدوده جاجرود نیمهسنگین گزارش شده، اما تردد در محور فیروزکوه و آزادراه قزوین-رشت (مسیر جنوب به شمال) روان است.
مسئول سالن عملیات مرکز مدیریت راههای کشور درباره محورهای مسدود گفت: محور قدیم بستانآباد - میانه (حدفاصل قرهچمن تا میانه) مسدود بوده و تردد از مسیرهای جایگزین قرهچمن - کوهسار علیا - سهراهی ترکمانچای - راه روستایی چپقلو - میانه و همچنین قرهچمن - راه فرعی هشتورد - میانه انجام میشود.