مدیرعامل شرکت فولاد مبارکه اصفهان گفت: از ۱۶۰ هزار تن فولاد عرضه شده تنها ۹۲ هزار تن آن مشتری داشت که نشان‌دهنده عدم وجود التهاب در بازار است.

 باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری- زرندی مدیرعامل فولاد مبارکه با اشاره به برگزاری جلسات متعدد برای تأمین برق مورد نیاز کارخانه، از انجام تأمین برق «تقریبا عین قبل از عید» خبر داد و گفت: «یک جلسه نیز در حضور وزیر محترم صنعت برگزار شد که خوشبختانه تامین برق بدون خلل در حال انجام است و به زودی تزریقات جدید نیز خواهیم داشت.»

زرندی با اشاره به وضعیت ذخایر برخی شرکت‌ها اظهار داشت: «بعضی از دوستان نیز اعلام کرده‌اند که ذخایر لازم خود را دارند و تامین‌مان به لطف الهی در حال انجام است.»

وی در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر واقعیت‌های بازار فولاد، گفت: «این نکته را خوب است مردم بدانند که از ۱۶۰ هزار تنی که ما عرضه کردیم، ۹۲ هزار تن آن مشتری نداشت. این نشان‌دهنده این است که حداقل التهابی که در فضای رسانه‌ای ساخته شده بود، در بازار واقعیت نداشته است.

مدیرعامل فولاد مبارکه در پایان خاطرنشان کرد: «به زودی تزریق‌های جدید نیز انجام خواهد شد و جریان تأمین بر اساس برنامه پیش می‌رود.»

