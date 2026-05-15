باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - پدرو سانچز، نخست‌وزیر اسپانیا اعلام کرد که بایکوت مسابقه یوروویژن اروپا توسط کشورش به دلیل جنایات رژیم تروریستی اسرائیل در غزه، این کشور را «در سمت درست تاریخ» قرار می‌دهد.

سانچز در یک سخنرانی ویدئویی که در پلتفرم ایکس منتشر کرد، گفت: «در مواجهه با جنگ غیرقانونی و نسل‌کشی، سکوت یک گزینه نیست و ما نمی‌توانیم نسبت به آنچه در غزه و لبنان رخ می‌دهد بی‌تفاوت بمانیم.»

وی افزود: «به همین دلیل، امسال واقعا متفاوت خواهد بود. ما در وین حضور نخواهیم داشت، اما این غیبت با این باور قلبی همراه است که ما در سمت درست تاریخ ایستاده‌ایم.»

اسپانیا در سال‌های اخیر به یکی از پیشگامان حمایت از حقوق فلسطین در اتحادیه اروپا تبدیل شده است. دولت این کشور در مه ۲۰۲۴ گامی تاریخی برداشت و کشور مستقل فلسطین را به رسمیت شناخت. در همان دوران، اسپانیا رسما به پرونده شکایت آفریقای جنوبی علیه رژیم تروریستی اسرائیل به اتهام نسل‌کشی در دیوان بین‌المللی دادگستری (ICJ) پیوست.

افزون بر این، مادرید فروش سلاح به تل‌آویو را متوقف کرد و بار‌ها خواستار تحریم‌های اقتصادی اروپا علیه رژیم تروریستی اسرائیل و تعلیق توافقنامه تجاری اتحادیه اروپا با این رژیم شد. بایکوت یوروویژن جدیدترین اقدام این کشور در جهت انزوای بین‌المللی رژیم تروریستی اسرائیل است.

منبع: الجزیره