اسپانیا با اعلام بایکوت مسابقه یوروویژن در اعتراض به جنگ و نسل‌کشی رژیم اسرائیل تاکید کرد که در مواجهه با این جنایات سکوت جایز نیست.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - پدرو سانچز، نخست‌وزیر اسپانیا اعلام کرد که بایکوت مسابقه یوروویژن اروپا توسط کشورش به دلیل جنایات رژیم تروریستی اسرائیل در غزه، این کشور را «در سمت درست تاریخ» قرار می‌دهد.

سانچز در یک سخنرانی ویدئویی که در پلتفرم ایکس منتشر کرد، گفت: «در مواجهه با جنگ غیرقانونی و نسل‌کشی، سکوت یک گزینه نیست و ما نمی‌توانیم نسبت به آنچه در غزه و لبنان رخ می‌دهد بی‌تفاوت بمانیم.»

وی افزود: «به همین دلیل، امسال واقعا متفاوت خواهد بود. ما در وین حضور نخواهیم داشت، اما این غیبت با این باور قلبی همراه است که ما در سمت درست تاریخ ایستاده‌ایم.»

اسپانیا در سال‌های اخیر به یکی از پیشگامان حمایت از حقوق فلسطین در اتحادیه اروپا تبدیل شده است. دولت این کشور در مه ۲۰۲۴ گامی تاریخی برداشت و کشور مستقل فلسطین را به رسمیت شناخت. در همان دوران، اسپانیا رسما به پرونده شکایت آفریقای جنوبی علیه رژیم تروریستی اسرائیل به اتهام نسل‌کشی در دیوان بین‌المللی دادگستری (ICJ) پیوست. 

افزون بر این، مادرید فروش سلاح به تل‌آویو را متوقف کرد و بار‌ها خواستار تحریم‌های اقتصادی اروپا علیه رژیم تروریستی اسرائیل و تعلیق توافقنامه تجاری اتحادیه اروپا با این رژیم شد. بایکوت یوروویژن جدیدترین اقدام این کشور در جهت انزوای بین‌المللی رژیم تروریستی اسرائیل است.

منبع: الجزیره

برچسب ها: نخست وزیر اسپانیا ، یوروویژن ، نسل کشی
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۱:۲۳ ۲۶ ارديبهشت ۱۴۰۵
درود .
پدرو سانچز جزو معدود دولت مردان # حلال زاده غربی است.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۱:۰۲ ۲۶ ارديبهشت ۱۴۰۵
آخه یکی نیست به اسپانیا بگه کی تو رو آدم حساب میکنه اصلا ؟ تو عددی نیست تو اروپا
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۳۴ ۲۶ ارديبهشت ۱۴۰۵
احسنت بر ملت آزاده اسپانیا، کاش حکام پادشاهی اعراب جاهلی هم از خواب بیدار شوند و مزدور بودن رژیم اشغالگر صهیونیستی تروریستی کودک کش را رها
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۳۸ ۲۵ ارديبهشت ۱۴۰۵
این تصمیمات انسانی دولت اسپانیا در تاریخ میماند !!!
و به نفع ملت اسپانیا خواهد بود !
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۴۸ ۲۵ ارديبهشت ۱۴۰۵
درود بر دولت اخلاقمدار اسپانیا.
تنگه هرمز برای کشتی های اسپانیایی باید باز باشه.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۴۹ ۲۵ ارديبهشت ۱۴۰۵
چقدر شما زود وا می دهید. اسپانیا عضو ناتو هست. اینا فقط دارن نقش پلیس خوب و پلیس بد بازی می کنن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۳۶ ۲۵ ارديبهشت ۱۴۰۵
اینترنت چی شد پس
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۱۹ ۲۵ ارديبهشت ۱۴۰۵
اینترتت اینترنت🤨
Iran (Islamic Republic of)
ابوالعجایب
۱۹:۵۵ ۲۵ ارديبهشت ۱۴۰۵
اخ آخ چه خبر مهمی
