باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد امیرحسینی - امیرحسین بانکیپورفرد عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان درباره الزامات افزایش جمعیت گفت: با تجربه تاریخی که ما در اول انقلاب و در دوران دفاع مقدس داریم، ارزش جمعیت بیشتر از هر وقت دیگر در دوران انقلاب و جنگ خود را نشان میدهد لذا ما در سالهای ۱۳۵۸، ۱۳۵۹ و ۱۳۶۰ بالاترین میزان تولدها را تا سال ۱۳۶۵ داشتیم، یعنی یک جهش دوبرابری پیدا کرده بود.
نماینده مردم اصفهان در مجلس اظهار کرد: قطعاً با شرایطی که الان پیش آمده و مردم درواقع یک انقلاب در سطح منطقه و جهانی انجام دادند یک نشاط اجتماعی، یک امید جدید و یک نگاه به آینده در ملت ایران ایجاد میکند و پیشبینی ما این است که این نگاه، مثل آنچه در سال ۱۳۵۸ رخ داد، باعث جهش جمعیتی میشود.
این نماینده مجلس میگوید لازمه قدرت جهانی بودن، داشتن جمعیت جوان و نیروهای متخصص جوان است تا بتوانیم در اندازه یک قدرت جهانی نقش ایفا کنیم لذا پیشبینی من این است و روالهایی هم که ما در آینده باید پیش بکشیم همین باید باشد.
بانکیپورفرد بیان کرد: قطعاً آنچه ما در آینده بهعنوان نیروی متخصص جوان نیاز داریم، به مراتب بیشتر از گذشته است، چون نوع جهشی که ایران کرده با گذشته متفاوت است.
نماینده مردم اصفهان در مجلس درخصوص رسیدگی به آسیبدیدگان جنگ گفت: هم با بنیاد شهید مرتب جلساتی داشتهایم و هم با وزارت بهداشت که نسبت به این عزیزان چه حالا در ارتباط با شهدا و چه در ارتباط با آسیبدیدگان توجه ویژهای شود.
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس اظهار کرد: شهرداریهای کلانشهرها، مثل تهران و شهرهای دیگر نیز توجه ویژهای به بازسازی و اسکان آنها داشتهاند که بابت آن تشکر میکنیم.