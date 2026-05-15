 همزمان با نخستین روز از هفته ملی سلامت، تیم‌های عملیاتی و آموزشی اورژانس استان در غرفه دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان غربی در مصلای امام خمینی (ره) ارومیه حضور یافته و به ارائه خدمات سلامت‌محور به شهروندان پرداختند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ فاطمه حاجی زاده - دکتر رضازاده رئیس اورژانس آذربایجان غربی گفت : در این برنامه که با حضور واحدها و معاونت‌های مختلف دانشگاه علوم پزشکی برگزار شد، تیم‌های عملیاتی اورژانس با استقرار اتوبوس‌آمبولانس، آمبولانس سبک و موتورلانس ضمن معرفی ظرفیت‌ها و توانمندی‌های اورژانس پیش‌بیمارستانی، خدماتی از جمله اندازه‌گیری فشار خون و سنجش قند خون را به مراجعان ارائه کردند.

وی ادامه داد: همچنین تیم آموزشی اورژانس آذربایجان غربی با حضور در غرفه سلامت، به آموزش اقدامات اولیه امدادی و کمک‌های اولیه در شرایط اضطراری برای شهروندان پرداختند و نکات کاربردی در زمینه نحوه مواجهه با حوادث و شرایط اورژانسی را آموزش دادند.

دکتر رضازاده افزود: هفته سلامت فرصت مناسبی برای افزایش آگاهی عمومی در حوزه سلامت و پیشگیری از بیماری‌ها است و حضور تیم‌های عملیاتی و آموزشی اورژانس در این برنامه‌ها با هدف ارتقای دانش عمومی جامعه در زمینه اقدامات اولیه و آشنایی بیشتر مردم با خدمات اورژانس پیش‌بیمارستانی انجام می‌شود.

رئیس اورژانس استان یادآور شد: افزایش آگاهی شهروندان در زمینه کمک‌های اولیه و اقدامات حیاتی اولیه می‌تواند نقش مهمی در کاهش عوارض حوادث و نجات جان بیماران تا زمان رسیدن نیروهای اورژانس داشته باشد.

گفتنی است هفته ملی سلامت سال ۱۴۰۵ از ۲۵ تا ۳۱ اردیبهشت‌ماه با شعار «سلامت پایدار، با علم و اقتدار، ایران ماندگار» در سراسر کشور برگزار می‌شود.

برچسب ها: خدمات سلامت محور ، اورژانس
خبرهای مرتبط
بیش از چهار هزار داوطلب سلامت در زنجان فعالیت می‌کنند
غرق شدن مرد ۵۰ ساله در آب‌های ساحلی عباس آباد
ارائه خدمات سلامت محور به روستاییان باجگاه شیراز
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
اجرای قصاص نفس قاتل ۳ نفر در بوکان
ضبط ۵۵ لنگه آرد یارانه ای در ارومیه 
صدور دستور توقیف اموال ۱۲۹ نفر از عوامل دشمن در آذربایجان غربی
حوادث پرتعداد رانندگی در محورهای ارومیه با ۱۵ نفر مصدوم
راه‌اندازی ۹۵ مزرعه الگویی برای محصولات استراتژیک در آذربایجان‌غربی
۶۰ درصد از ناوگان تاکسیرانی ارومیه نیازمند نوسازی است
دومین دندانپزشکی غیرمجاز در سلماس پلمپ شد
آخرین اخبار
دومین دندانپزشکی غیرمجاز در سلماس پلمپ شد
راه‌اندازی ۹۵ مزرعه الگویی برای محصولات استراتژیک در آذربایجان‌غربی
صدور دستور توقیف اموال ۱۲۹ نفر از عوامل دشمن در آذربایجان غربی
اجرای قصاص نفس قاتل ۳ نفر در بوکان
ضبط ۵۵ لنگه آرد یارانه ای در ارومیه 
حوادث پرتعداد رانندگی در محورهای ارومیه با ۱۵ نفر مصدوم
۶۰ درصد از ناوگان تاکسیرانی ارومیه نیازمند نوسازی است
گرفتار شدن ۸ خانوار در گل‌ولای محور تکاب - شاهین‌دژ / امدادرسانی هلال‌احمر به ۳۵ نفر
 ۳ هزار کارتن تخم مرغ از طریق مرزهای آذربایجان غربی وارد کشور شد
آبگیری صد درصدی ۵ تالاب نقده
تحویل یک فرد پرنده شکاری سارگپه توسط شهروند ارومیه ای به اداره حفاظت محیط زیست
نجات کوهنوردان مصدوم در ارتفاعات میره اشنویه
تداوم خروش دشمن ستیز مبعوث شدگان در هفتاد و ششمین شب تجمعات+تصاویر