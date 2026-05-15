باشگاه خبرنگاران جوان؛ فاطمه حاجی زاده - دکتر رضازاده رئیس اورژانس آذربایجان غربی گفت : در این برنامه که با حضور واحدها و معاونتهای مختلف دانشگاه علوم پزشکی برگزار شد، تیمهای عملیاتی اورژانس با استقرار اتوبوسآمبولانس، آمبولانس سبک و موتورلانس ضمن معرفی ظرفیتها و توانمندیهای اورژانس پیشبیمارستانی، خدماتی از جمله اندازهگیری فشار خون و سنجش قند خون را به مراجعان ارائه کردند.
وی ادامه داد: همچنین تیم آموزشی اورژانس آذربایجان غربی با حضور در غرفه سلامت، به آموزش اقدامات اولیه امدادی و کمکهای اولیه در شرایط اضطراری برای شهروندان پرداختند و نکات کاربردی در زمینه نحوه مواجهه با حوادث و شرایط اورژانسی را آموزش دادند.
دکتر رضازاده افزود: هفته سلامت فرصت مناسبی برای افزایش آگاهی عمومی در حوزه سلامت و پیشگیری از بیماریها است و حضور تیمهای عملیاتی و آموزشی اورژانس در این برنامهها با هدف ارتقای دانش عمومی جامعه در زمینه اقدامات اولیه و آشنایی بیشتر مردم با خدمات اورژانس پیشبیمارستانی انجام میشود.
رئیس اورژانس استان یادآور شد: افزایش آگاهی شهروندان در زمینه کمکهای اولیه و اقدامات حیاتی اولیه میتواند نقش مهمی در کاهش عوارض حوادث و نجات جان بیماران تا زمان رسیدن نیروهای اورژانس داشته باشد.
گفتنی است هفته ملی سلامت سال ۱۴۰۵ از ۲۵ تا ۳۱ اردیبهشتماه با شعار «سلامت پایدار، با علم و اقتدار، ایران ماندگار» در سراسر کشور برگزار میشود.