باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - در حالی که چهارشنبه گذشته هزاران خانواده آمریکایی با خودروهای خود ساعتها در صف طولانی در شهر لوسآنجلس منتظر دریافت کمکهای غذایی بودند، آن هم در میان افزایش بیسابقه قیمتها ناشی از جنگ آمریکا و رژیم تروریستی اسرائیل علیه ایران، دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، اعلام کرد که مشکلات مالی آمریکاییها عامل تاثیرگذاری بر تصمیمات او در هنگام صحبت از جنگ به شمار نمیرود.
این دو صحنه متناقض، عمق شکاف میان دغدغههای مردم آمریکا در مواجهه با فشارهای اقتصادی فزاینده از زمان آغاز جنگی که کشورشان به همراه رژیم تروریستی اسرائیل از ۷۶ روز پیش کلید زده است و سیاستهای خارجی ترامپ را که نشاندهنده جدایی او از واقعیتهای داخلی آمریکاست، به تصویر میکشد.
ترامپ کمی پیش از سوار شدن به هواپیما برای سفر به چین، در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران درباره میزان تاثیر وضعیت مالی آمریکاییها در ترغیب او برای دستیابی به یک توافق، گفت: «حتی یک ذره هم تاثیر ندارد.»
رئیسجمهور آمریکا به وضوح ادعا کرد: «تنها چیز مهم، وقتی درباره ایران صحبت میکنم، این است که به سلاح هستهای دست پیدا نکند. من به وضعیت مالی آمریکاییها فکر نمیکنم. من به هیچکس فکر نمیکنم. به یک چیز فکر میکنم: ما نمیتوانیم اجازه دهیم ایران به سلاح هستهای دست یابد. همین و بس. این تنها چیزی است که به من انگیزه میدهد.»
این در حالی است که بر اساس نظرسنجی خبرگزاری رویترز/ایپسوس که چند روز پیش انجام شد، حدود ۶۳ درصد از آمریکاییها میگویند وضعیت مالی خانواده آنها به دلیل افزایش اخیر قیمت سوخت آسیب دیده است.
در شرایطی که تورم قیمتهای مصرفکننده در آمریکا ماه گذشته تحت تاثیر بحران جهانی انرژی ناشی از ادامه جنگ آمریکا و رژیم تروریستی اسرائیل در ایران، بیشترین افزایش خود را در ۳ سال اخیر ثبت کرد، سوالاتی درباره تحولات عمیقی که ترامپ در جامعه آمریکا ایجاد میکند و تاثیر متقابل این تحولات بر خود او مطرح میشود.
سوخت و پیامدهای آن؛ افزایش ۵۰ درصدی
بر اساس دادههای وزارت کار آمریکا، قیمتهای مصرفکننده در این کشور، تحت تاثیر افزایش قیمت انرژی، در آوریل گذشته نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳.۸ درصد افزایش یافته و از پیشبینی تحلیلگران فراتر رفته است.
اقتصاددانان بر این باورند که افزایش قیمت سوخت در حال سرایت به سایر بخشهاست؛ چرا که باعث افزایش هزینههای حملونقل شده و این امر میتواند طی ماههای آینده بر قیمت مواد غذایی و پوشاک نیز تاثیر بگذارد. همچنین افزایش قیمت گاز طبیعی به بالا رفتن هزینه کودهای شیمیایی دامن زده که این خود فشارهای بیشتری را بر قیمت مواد غذایی وارد میآورد.
طبق دادههای انجمن اتومبیل آمریکا، میانگین قیمت بنزین در آمریکا به حدود ۴.۵۲ دلار در هر گالن رسیده است، در حالی که این رقم سال گذشته ۳.۱۴ دلار بود که افزایش نزدیک به ۵۰ درصدی را نسبت به زمان پیش از آغاز جنگ نشان میدهد.
صفهای طولانی مردم آمریکا در انتظار کمک
در صحنهای چشمگیر، صفهای طولانی از خودروها در شهر لوسآنجلس در ایالت کالیفرنیا به امید دریافت کمکهای غذایی شکل گرفت؛ این در حالی است که برگزارکنندگان این رویداد توزیع کمک، اعلام کردند برنامه به دلیل «اتمام موجودی اقلام» زودتر از موعد به پایان رسیده است.
به گزارش شبکه آمریکایی «ایبیسی نیوز»، هدف از این برنامه توزیع کمک میان حدود ۲۰۰۰ خانواده آمریکایی بود، اما با تکمیل ظرفیت هدفگذاری شده، بسیاری از خانوادههای باقیمانده موفق به دریافت کمک نشدند.
یکی از آمریکاییهای منتظر در صف کمک در گفتوگو با این شبکه گفت: «مردم به من میگویند که با ناامنی غذایی مواجهاند، بیکار شدهاند، یا اینکه در سه یا چهار شغل به طور همزمان کار میکنند.» دیگری گفت: «اوضاع بسیار بد است و به همین دلیل ما اینجا هستیم. قیمتها به شکل دیوانهواری بالا میروند. همه چیز گران است؛ حتی بنزین و چیزهای دیگر و این شرایط را سخت کرده است.»
قیمت سبزیجات
بر اساس دادههای اداره آمار نیروی کار آمریکا، قیمت سبزیجات تازه نسبت به سال گذشته ۱۱.۵ درصد افزایش یافته و قیمت گوجهفرنگی به طور ویژه جهشی نزدیک به ۳۹ درصد داشته است، در حالی که قیمت غذاهای دریایی نیز ۶.۲ درصد رشد را نشان میدهد.
در تلاشی برای مهار پیامدهای افزایش قیمتها، ترامپ، که همواره میگفت قیمتها به محض توقف جنگ علیه ایران کاهش خواهد یافت، حمایت خود را از تعلیق مالیات فدرال بنزین اعلام کرد؛ اقدامی که نیازمند موافقت کنگره است، هرچند کنگره پیش از این پیشنهادهای مشابه را در سالهای ۲۰۰۸ و ۲۰۲۲ رد کرده بود.
مالیات فدرال فعلی ۱۸.۴ سنت برای هر گالن بنزین و ۲۴.۴ سنت برای گازوئیل است و این مالیات سالانه بیش از ۲۳ میلیارد دلار برای تامین مالی پروژههای جادهای و حملونقل عمومی درآمد ایجاد میکند. همچنین دولت آمریکا کاهش تعرفههای گمرکی بر واردات گوشت گاو را برای کاهش قیمتها بررسی کرد، اما بعدا در پی اعتراضات داخلی، اتخاذ این تصمیم را به تعویق انداخت.
در راستای تلاش برای مهار انتقادات رو به افزایش افکار عمومی در آمریکا، بهویژه پس از اظهارات اخیر ترامپ، «جیدی ونس» معاون رئیسجمهور آمریکا روز پنجشنبه مدعی شد که ترامپ «توجه بسیار زیادی به اوضاع مالی مردم آمریکا دارد» و افزود: «این یکی از دلایلی است که ما قانون کاهش مالیات برای خانوادههای کارگر را تصویب کردیم.»
با این حال، سخنان ترامپ مبنی بر عدم تفکر درباره فشارهای اقتصادی آمریکاییها، به محور هجمه گسترده دموکراتها، مقامات محلی و فعالان رسانههای اجتماعی تبدیل شد؛ به طوری که مخالفانش آن را به عنوان سندی بر جدایی او از رنجهای روزمره مردم آمریکا ارائه کردند.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، اقتصاد آمریکا همچنان توانایی چشمگیری در مقاومت در برابر بحرانهای پیدرپی، از جنگ تجاری گرفته تا افزایش قیمت انرژی و تنشهای ژئوپلیتیک،از خود نشان میدهد، اما کارشناسان اقتصادی هشدار میدهند که تجمع این شوکها به مرور زمان بزرگترین اقتصاد جهان را تضعیف میکند.
این خبرگزاری در گزارشی افزود که از زمان بازگشت ترامپ به کاخ سفید، اقتصاد آمریکا بارها پیشبینیهای مربوط به رکود و انقباض اقتصادی را به چالش کشیده است؛ امری که رئیسجمهور آمریکا از آن برای دفاع از سیاستهای اقتصادی خود استفاده میکند و برآوردهای منفی را «فاجعهبار» میخواند.
در همین رابطه، «کلودیا سام» کارشناس اقتصادی در شرکت «نیو سنچری ادوایزرز» اظهار داشت که اقتصاد آمریکا هنوز در آغاز راه مواجهه با آثار بحران انرژی است و افزود: «درست است که تابآوری وجود دارد، اما این وضعیت برای همیشه دوام نخواهد آورد.»
او معتقد است که تورم به تنهایی برای خارج کردن اقتصاد از ریل کافی نخواهد بود، اما هشدار داد که اگر قیمت بنزین تا نوامبر آینده، که زمان انتخابات میاندورهای کنگره است، کاهش نیابد، ترامپ ممکن است «بهای سنگینی پرداخت کند».
منبع: الجزیره