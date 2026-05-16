باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد امیرحسینی - محسن بیگلری دبیر اول کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان با اشاره به تأخیر در پرداخت وام‌های اشتغال مددجویان گفت: واقعیت این است که بانک‌ها در اجرای تسهیلات تکلیفی عملکرد قابل قبولی ندارند و این مسئله فقط محدود به وام اشتغال نیست، بلکه در حوزه وام ازدواج، وام مسکن و سایر تسهیلات حمایتی نیز شاهد همین مشکلات هستیم.

نماینده مردم سقز و بانه در مجلس اظهار کرد: امروز هزاران نفر از مددجویان کمیته امداد، بهزیستی و اقشار کم‌برخوردار در انتظار دریافت وام‌های اشتغال هستند، اما هنوز بانک مرکزی سهمیه و اعتبارات لازم را به بانک‌های عامل در استان‌ها و شهرستان‌ها ابلاغ نکرده است. این در حالی است که مجلس منابع این تسهیلات را در بودجه پیش‌بینی کرده و انتظار می‌رود دستگاه‌های اجرایی نیز به وظایف خود عمل کنند.

این نماینده مجلس با انتقاد از رویکرد برخی بانک‌ها در پرداخت تسهیلات تصریح کرد: متأسفانه بسیاری از بانک‌ها بیشتر از آنکه به اجرای تکالیف قانونی و حمایت از مردم توجه کنند، به‌دنبال منافع و سودآوری خود هستند و همین مسئله باعث شده در پرداخت تسهیلات حمایتی تعلل کنند که این رفتارها به‌ویژه در قبال اقشار ضعیف و مددجویان نهادهای حمایتی قابل قبول نیست.

بیگلری بیان کرد: امروز شرایط اقتصادی کشور به گونه‌ای است که خانواده‌های زیادی برای ایجاد یک شغل کوچک و تأمین حداقل معیشت خود به همین وام‌ها نیاز دارند. وقتی پرداخت این تسهیلات ماه‌ها به تأخیر می‌افتد، طبیعی است که فشار اقتصادی بر مردم بیشتر شود و بسیاری از فرصت‌های اشتغال نیز از بین برود.

دبیر اول کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس اظهار کرد: متاسفانه کاهش ارزش پول ملی نیز باعث شده مبالغی که سال گذشته می‌توانست بخشی از مشکلات اشتغال را حل کند، امروز کارایی کمتری داشته باشد به‌عنوان مثال، تسهیلاتی که پیش‌تر می‌توانست یک کسب‌وکار کوچک را راه‌اندازی کند، اکنون به‌دلیل افزایش هزینه‌ها و تورم، قدرت سابق را ندارد و همین مسئله ضرورت تسریع در پرداخت و افزایش اثربخشی این وام‌ها را دوچندان می‌کند.

بیگلری با اشاره به اهمیت اشتغال‌زایی در مناطق محروم گفت: بخش عمده‌ای از متقاضیان این تسهیلات در مناطق کمتربرخوردار زندگی می‌کنند و همین وام‌های خرد می‌تواند نقش مهمی در ایجاد اشتغال پایدار و جلوگیری از مهاجرت ایفا کند. اگر این منابع به‌موقع در اختیار مردم قرار گیرد، بسیاری از خانواده‌ها قادر خواهند بود با ایجاد مشاغل کوچک، بخشی از مشکلات معیشتی خود را برطرف کنند.

نماینده مردم سقز و بانه در مجلس اظهار کرد: هدایت بخشی از وام‌های اشتغال به سمت توسعه نیروگاه‌های خورشیدی کوچک و خانگی نیز اقدامی مثبت و آینده‌نگرانه است، چراکه هم به ایجاد درآمد پایدار برای خانواده‌ها کمک می‌کند و هم در کاهش ناترازی برق کشور مؤثر خواهد بود. امروز کشور بیش از هر زمان دیگری نیازمند توسعه تولید برق پراکنده و استفاده از ظرفیت انرژی‌های تجدیدپذیر است.

دبیر اول کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس تاکید کرد: بانک مرکزی باید هرچه سریع‌تر سهمیه و اعتبار هر بانک را برای پرداخت وام‌های اشتغال تعیین و ابلاغ کند و بانک‌های عامل نیز موظف‌اند بدون ایجاد بروکراسی اضافی، روند پرداخت‌ها را تسریع کنند.

بیگلری اظهار کرد: مجلس شورای اسلامی موضوع عملکرد بانک‌ها در پرداخت تسهیلات تکلیفی را با جدیت دنبال خواهد کرد و قطعاً در صورت ادامه این روند، از ابزارهای نظارتی خود استفاده می‌کند، زیرا حمایت از اشتغال، تولید و معیشت مردم نباید قربانی بی‌توجهی یا تعلل برخی دستگاه‌ها شود.