رئیس جمهور، حکیم توس را قله فرهنگ و هویت ایرانی دانست و گفت: فردوسی با سرایش شاهنامه، روح ایران را در واژگان دمید.

باشگاه خبرنگاران جوان - مسعود پزشکیان در پیامی در حساب کاربری خود در شبکه ایکس به مناسبت روز بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی نوشت: ایران، سرزمین دانایان و دلیران است؛ سرزمینی که پهلوانانش تنها با شمشیر شناخته نمی‌شوند، بلکه خرد، وفاداری، جوانمردی و فداکاری، آنان را جاودانه کرده است. این جاودانگی اما جز با روایت حکیمان و سخنورانی که پاسدار حافظه تاریخی این ملت بوده‌اند، ممکن نمی‌شد؛ و در میان آنان، نام حکیم ابوالقاسم فردوسی همچون قله‌ای بلند بر تارک فرهنگ ایران می‌درخشد.

رئیس جمهور افزود: فردوسی بزرگ، با آفرینش شاهنامه، تنها یک منظومه حماسی نسرود؛ او روح ایران را در کلمات دمید و شناسنامه تاریخی و فرهنگی ملتی را رقم زد که قرن‌ها و هزاره‌ها در تندباد حوادث ایستادگی کرده است. شاهنامه، روایت نبرد خیر و شر، آزادگی و بیداد، خرد و جهل است؛ کتابی که فرهنگ ایرانی و زبان پارسی را به استواری دماوند نگاه داشت و میان نسل‌های ایرانی، از دیروز تا امروز، پیوندی ناگسستنی برقرار کرد. آن «کاخ بلند» که فردوسی از سخن بنا نهاد، نه‌تنها از باد و باران روزگار گزند ندید، بلکه پناهگاه هویت ایرانی شد.

پزشکیان خاطرنشان کرد: حکیم توس به‌درستی دریافته بود که آنچه یک تمدن را جاودانه می‌کند، پیوند شجاعت با خرد است. از همین رو، پهلوانان شاهنامه، نه‌تنها جنگاور، بلکه صاحبان درایت و اخلاق‌اند. فردوسی این حکمت را از ژرفای فرهنگ ایرانی برگرفت و با معارف اسلامی، به‌ویژه سنت شیعی درآمیخت؛ سنتی که در آن پهلوانی در پیوند با عدالت، وفاداری و دفاع از حقیقت است.

رئیس جمهور عنوان کرد: از همین منظر است که حماسه فردوسی توانست میان پهلوانان اسطوره‌ای و ملی ایران، با پهلوانان دینی و مذهبی این سرزمین پیوندی ماندگار برقرار کند؛ پیوندی که از رستم و گیو و سیاوش و کاوه، تا نام و مرام امیرالمومنین علی و فرزندان و پیروان راستین ایشان، بر محور جوانمردی، عدالت و حمایت از مظلوم معنا می‌یابد. در نگاه فردوسی، پهلوانی تنها قدرت نیست، بلکه فضیلت است؛ و این همان حقیقتی است که در فرهنگ ایرانی و شیعی ما امتداد یافته است.

پزشکیان تصریح کرد: امروز نیز ایران، عرصه درخشش پهلوانانی بزرگ و بی‌ادعاست؛ پهلوانانی که در برابر ظلم و تعدی بیدادگران زمانه با فداکاری و خردورزی خویش، امنیت، عزت و سرافرازی این ملت را پاس می‌دارند. اینجانب در روز بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی و پاسداشت زبان فارسی، با ادای احترام به همه حافظان و نگاهبانان ایران و فرهنگ ایرانی‌اسلامی، یقین دارم که آیندگان، از پهلوانان روزگار ما نیز همان‌گونه سخن خواهند گفت که فردوسی از پهلوانان جاودان ایران سخن به میان آورد.

برچسب ها: مسعود پزشکیان ، شاهنامه فردوسی ، زبان فارسی
خبرهای مرتبط
حدادعادل: سند هویت و اصالت مردم ایران امروز در خیابان به نمایش گذاشته می‌شود
پزشکیان: کهن‌سال‌ترین موجود زنده آسیا ریشه در خاکی دارد که همان زمان ایران نام داشته است
پزشکیان: نمایشگاه کتاب نشانه زنده بودن اندیشه و پویایی فرهنگ است
پزشکیان خطاب به رهبر کاتولیک‌های جهان: از مواضع اخلاقی شما در برابر ایران قدردانی می‌کنم
پادشاه دادگر شاهنامه به کدام کوه پناه برد؟
فردوسی وجدان بیدار ایران و نگهبان هویت ملی است
چرا بازی‌سازان کمتر به سراغ شاهنامه رفته‌اند؟
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۱:۵۵ ۲۶ ارديبهشت ۱۴۰۵
فردوسی وطن پرست بود
۰
۲
پاسخ دادن
تامین مالی ۳۰ هزار واحد نهضت ملی مسکن در شهر‌های جدید
سخنگوی وزارت کشور: آمادگی نیروهای مسلح از ابتدای جنگ رمضان بیشتر است
پزشکیان: کهن‌سال‌ترین موجود زنده آسیا ریشه در خاکی دارد که همان زمان ایران نام داشته است
توافق ایران و پاکستان برای تسهیل در مبادلات تجاری
عارف: دوران مدیریت ساعتی گذشته است/ کشور به مسئولیت جهادی نیاز دارد
فقط کشتی‌های طرف همکاری با ایران حق عبور از تنگه هرمز را دارند
پزشکیان: نمایشگاه کتاب نشانه زنده بودن اندیشه و پویایی فرهنگ است
نگاهداری: دشمن بیشتر از تصرف خاک به تصرف ذهن‌ها فکر می‌کند
مأموریت‌های سازمان ملل نباید قربانی عدم پاسخگویی اسرائیل شود
قالیباف: مقاومت ۷۰ روزه ملت ایران تحول جهان را سرعت بخشید
آخرین اخبار
قالیباف: مقاومت ۷۰ روزه ملت ایران تحول جهان را سرعت بخشید
فقط کشتی‌های طرف همکاری با ایران حق عبور از تنگه هرمز را دارند
مأموریت‌های سازمان ملل نباید قربانی عدم پاسخگویی اسرائیل شود
پزشکیان: کهن‌سال‌ترین موجود زنده آسیا ریشه در خاکی دارد که همان زمان ایران نام داشته است
عارف: دوران مدیریت ساعتی گذشته است/ کشور به مسئولیت جهادی نیاز دارد
توافق ایران و پاکستان برای تسهیل در مبادلات تجاری
تامین مالی ۳۰ هزار واحد نهضت ملی مسکن در شهر‌های جدید
پزشکیان: نمایشگاه کتاب نشانه زنده بودن اندیشه و پویایی فرهنگ است
سخنگوی وزارت کشور: آمادگی نیروهای مسلح از ابتدای جنگ رمضان بیشتر است
نگاهداری: دشمن بیشتر از تصرف خاک به تصرف ذهن‌ها فکر می‌کند
پزشکیان خطاب به رهبر کاتولیک‌های جهان: از مواضع اخلاقی شما در برابر ایران قدردانی می‌کنم
ایروانی: وضعیت تنگه هرمز و پیامد‌های اقتصادی آن بر عهده آغازگران جنگ و شرکای آنهاست
هشدار ایران درخصوص تصویر جعلی آمریکا از حامیان قطعنامه تنگه هرمز
بقائی: تمدنی که از حل مسائل خودساخته ناتوان باشد، تمدنی منحط است
واکنش عراقچی به تبعات جنگ ایران بر اقتصاد آمریکا؛ همه اینها قابل اجتناب بود
زمین سِفتی به نام ایران؛ جنگ فرسایشی چگونه معادلات واشنگتن را به‌هم ریخت؟
بانک مرکزی سهمیه وام‌های اشتغال را ابلاغ کند
صفحه نخست روزنامه‌ها - شنبه ۲۶ اردیبهشت
نگاه به آینده مردم ایران باعث جهش جمعیتی می‌شود
سرلشکر رضایی: قواعد نظم جدید جهان آمریکامحور نیست