مدیرکل پیش بینی سازمان هواشناسی گفت: فردا در نیمه شمالی کشور به‌ویژه درسواحل شمالی کاهش نسبی دما انتظار می‌رود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری- صادق ضیائیان مدیرکل پیش‌بینی سازمان هواشناسی کشور اظهار داشت: امشب با افزایش وزش باد در جنوب غرب کشور، شکل‌گیری و ورود توده گرد و خاک به نواحی غرب و جنوب غرب کشور انتظار می رود.

او بیان کرد: فردا (شنبه) گستره بارش‌ در شمال غرب، غرب، دامنه‌های جنوبی البرز، دامنه زاگرس مرکزی، استان‌های ساحلی خزر و خراسان شمالی است.

او بیان کرد:در شمال آذربایجان شرقی، جنوب اردبیل، گیلان، غرب مازندران، ارتفاعات البرز مرکزی بارش شدت خواهد داشت.

ضیائیان توضیح داد: طی این روز در مناطقی از مرکز، غرب، جنوب غرب و جنوب شرق کشور وزش باد شدید، گاهی خیزش گرد و خاک و در نیمه شمالی کشور به‌ویژه درسواحل شمالی کاهش نسبی دما انتظار می‌رود.

