باشگاه خبرنگاران جوان - سعید خدایگان امروز در حاشیه مسابقات انتخابی ربوکاپ ۲۰۲۶ در جمع خبرنگاران با بیان اینکه رویداد مسابقات ملی ربوکاپ ایران از گذشته جزو رویدادهای معتبر و مورد تأیید بنیاد ملی نخبگان بوده است، افزود: برگزیدگان این مسابقات در طرح‌های مختلف بنیاد مورد حمایت قرار می‌گیرند و برای آنان امتیازاتی در نظر گرفته می‌شود.

قائم‌مقام بنیاد ملی نخبگان با تأکید بر اینکه کسب مقام در این رقابت‌ها به معنای دریافت مستقیم عنوان نخبگی نیست، تصریح کرد: کسانی که در این رویداد برنده می‌شوند به‌طور مستقیم عنوان نخبگی دریافت نمی‌کنند، اما امتیاز قابل توجهی برای بهره‌مندی از طرح‌های مختلف بنیاد ملی نخبگان کسب می‌کنند.

خدایگان ادامه داد: این امتیازها در سطوح مختلف دانش‌آموزی و دانشجویی تعریف شده است و بنیاد ملی نخبگان چنین رویدادهایی را به عنوان رویداد معتبر شناسایی کرده و برای آنها امتیاز مشخصی در نظرمی‌گیرد.

وی خاطرنشان کرد: در بنیاد ملی نخبگان برای دانش‌آموزان مستعد، از جمله برگزیدگان کنکور و المپیادهای علمی و همچنین دانشجویانی که در دانشگاه‌ها معدل‌ بالا دارند، امتیازهایی در قالب طرح‌هایی مانند جایزه شهید وزوایی در نظر گرفته می‌شود. برگزیدگان رویداد ربوکاپ نیز در چارچوب همین طرح‌ها از امتیاز قابل توجهی برخوردار خواهند شد.

قائم‌مقام بنیاد ملی نخبگان با اشاره به آخرین وضعیت تغییرات طرح شهید صیاد شیرازی گفت: بنیاد ملی نخبگان به‌صورت دوره‌ای شیوه‌نامه‌ها و طرح‌های خود را به‌روزرسانی می‌کند.

وی اضافه کرد: در دو سال گذشته محدودیت‌هایی از نظر ظرفیت به بنیاد ملی نخبگان اعلام شد و به همین دلیل در پایان سال ۱۴۰۴ تصمیم گرفتیم شیوه‌نامه طرح صیاد شیرازی در حوزه نظام وظیفه را به‌روزرسانی کنیم. بر همین اساس نسخه جدید شیوه‌نامه تدوین و اعلام شد تا افرادی که در سال ۱۴۰۵ قصد استفاده از این طرح را دارند بر اساس شیوه‌نامه جدید ارزیابی شوند.

قائم‌مقام بنیاد ملی نخبگان افزود: البته شیوه‌نامه جدید تفاوت اساسی و بنیادینی با نسخه‌های قبلی ندارد و تنها برخی سطوح آموزشی، پژوهشی و فناورانه متناسب با ظرفیت‌های موجود اصلاح شده است. در واقع با توجه به ظرفیت‌هایی که به بنیاد اعلام شده بود، ضرایب مربوط به ارزیابی‌ها اصلاح و شیوه‌نامه سال ۱۴۰۵ ابلاغ شد.

خدایگان افزود: در ادامه با موضوعاتی مانند شرایط جنگی که در اسفند و فروردین رخ داد، مواجه شدیم و در همین بازه زمانی افرادی که سال گذشته معرفی شده بودند با برخی محدودیت‌ها روبه‌رو شدند.

وی گفت: دانشگاه عالی دفاع ملی ایران که برگزیدگان برای اجرای پروژه‌ها به آن معرفی می‌شوند، مسئولیت معرفی این افراد به مراکز اجرایی پروژه‌ها را بر عهده دارد.

قائم‌مقام بنیاد ملی نخبگان افزود: برخی از افراد در سال ۱۴۰۴ بر اساس شیوه‌نامه قبلی ارزیابی و به‌عنوان برگزیده معرفی شده بودند، اما به دلیل کمبود ظرفیت، از سوی برخی مراجع از آنان خواسته شد دوباره ارزیابی شوند.

وی گفت: در اینجا باید تأکید کرد که مسئله کمبود ظرفیت با موضوع تغییر شیوه‌نامه دو موضوع متفاوت است. بنیاد ملی نخبگان ارزیابی افراد را در زمان خود و بر اساس شیوه‌نامه همان دوره انجام داده و افرادی که در آن زمان تأیید شده‌اند همچنان از نظر بنیاد برگزیده محسوب می‌شوند.

وی گفت: در حال حاضر نیز رایزنی‌های لازم با دستگاه‌های مرتبط در حال انجام است تا ظرفیت‌های موجود برای این افراد در نظر گرفته شود.

قائم‌مقام بنیاد ملی نخبگان ضمن قدردانی از همراهی دستگاه‌های مرتبط برای تخصیص این ظرفیت‌ها ابراز امیدواری کرد که با پایدارتر شدن شرایط کشور، ظرفیت‌های جدید اعلام شود و بنیاد ملی نخبگان همچنان از برگزیدگان و معرفی‌شدگان این طرح حمایت خواهد کرد.

منبع: ایسنا