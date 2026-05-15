رئیس‌کل دادگستری خراسان جنوبی از وقوع حادثه منجر به فوت برای یکی از وکلای دادگستری در بیرجند خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان _ محمدجعفر عبداللهی اظهار کرد: «ه. گ»، وکیل دادگستری، در جریان یک مشاجره خانوادگی و هنگام پیاده شدن از خودرو، توسط همسرش زیر گرفته شد.

وی با ابراز تأسف از این واقعه تلخ افزود: نامبرده پس از بروز حادثه و به دلیل شدت جراحات وارده، بلافاصله به مرکز درمانی منتقل شد اما با وجود تلاش‌های کادر پزشکی، جان خود را از دست داد.

رئیس‌کل دادگستری خراسان جنوبی تصریح کرد: موضوع بلافاصله در دستور کار رسیدگی قضایی قرار گرفته و هماهنگی‌های لازم با دادستانی مرکز استان جهت پیگیری ویژه پرونده انجام شده است.

در همین خصوص، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان خراسان جنوبی نیز با اشاره به اقدامات انجام شده در این پرونده گفت: پس از وصول گزارش حادثه، دستور فوری برای تحقیق در خصوص ابعاد ماجرا و بازداشت متهم صادر شد.

احمد قاسمی بیان کرد: متهم پرونده ظهر امروز (۲۵ اردیبهشت‌ماه) خود را به پلیس معرفی کرده است و در حال حاضر تحقیقات تکمیلی توسط ضابطان قضایی تحت نظر مقام قضایی ادامه دارد.

برچسب ها: قتل ، دستگیری
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۶:۲۸ ۲۶ ارديبهشت ۱۴۰۵
فوت یا قتل ؟؟؟
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۶:۲۸ ۲۶ ارديبهشت ۱۴۰۵
نفهمیدیم مقتول زنه بوده یا شوهره
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۲:۳۰ ۲۶ ارديبهشت ۱۴۰۵
وکیل
زن بوده یا مرد؟!
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۵۲ ۲۵ ارديبهشت ۱۴۰۵
وکلای مظلوم
مدافع بی دفاع
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۴۷ ۲۵ ارديبهشت ۱۴۰۵
ببمه پولش رد میده
بقیه‌ هم میرن عشق و حال
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۴۵ ۲۵ ارديبهشت ۱۴۰۵
بابا این قانون ضدزن تفاضل دیه رو لغو کنید دیگه. جان زنان ایرانی در خطره
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۵۵ ۲۵ ارديبهشت ۱۴۰۵
حتما باید حرف بزنی؟ سکوت کن. احتمالا به دنبال ساخت مهساامینی 2هستید
Iran (Islamic Republic of)
علی اکرادلو
۰۰:۱۱ ۲۶ ارديبهشت ۱۴۰۵
این همان زنی هست که شمادفاع می کنی ....؟!شده قاتل ؟!
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۳۱ ۲۶ ارديبهشت ۱۴۰۵
خیلی وقته لغو شده
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۲:۳۱ ۲۶ ارديبهشت ۱۴۰۵
از کجا میدونید زن بوده یا مرد؟!
