باشگاه خبرنگاران جوان _ محمدجعفر عبداللهی اظهار کرد: «ه. گ»، وکیل دادگستری، در جریان یک مشاجره خانوادگی و هنگام پیاده شدن از خودرو، توسط همسرش زیر گرفته شد.

وی با ابراز تأسف از این واقعه تلخ افزود: نامبرده پس از بروز حادثه و به دلیل شدت جراحات وارده، بلافاصله به مرکز درمانی منتقل شد اما با وجود تلاش‌های کادر پزشکی، جان خود را از دست داد.

رئیس‌کل دادگستری خراسان جنوبی تصریح کرد: موضوع بلافاصله در دستور کار رسیدگی قضایی قرار گرفته و هماهنگی‌های لازم با دادستانی مرکز استان جهت پیگیری ویژه پرونده انجام شده است.

در همین خصوص، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان خراسان جنوبی نیز با اشاره به اقدامات انجام شده در این پرونده گفت: پس از وصول گزارش حادثه، دستور فوری برای تحقیق در خصوص ابعاد ماجرا و بازداشت متهم صادر شد.

احمد قاسمی بیان کرد: متهم پرونده ظهر امروز (۲۵ اردیبهشت‌ماه) خود را به پلیس معرفی کرده است و در حال حاضر تحقیقات تکمیلی توسط ضابطان قضایی تحت نظر مقام قضایی ادامه دارد.