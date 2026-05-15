باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - «هنگامی که این کلمات ما را میخوانید، هزاران تن از مجاهدان گردانهای القسام برای حمله به اهداف اشغالگران جنایتکار صهیونیست به حرکت درآمدهاند»، این کلمات آغازین نامهای طولانی منسوب به محمد الضیف، فرمانده کل سابق گردانهای القسام، به همراه مروان عیسی و یحیی السنوار است که در صبحگاه هفتم اکتبر ۲۰۲۳ (۱۵ مهر ۱۴۰۲) خطاب به سید حسن نصرالله، دبیرکل سابق حزبالله نوشته شده است.
روزنامه صهیونیستی «معاریو» ادعا میکند که این نامه چند ماه پیش در داخل یکی از مقرهای زیرزمینی وابسته به جنبش حماس در نوار غزه و پس از شهادت بیشتر دستاندرکاران نگارش آن در جریان حملات رژیم تروریستی اسرائیل کشف شده است.
بر اساس ادعای این روزنامه صهیونیستی، در این نامه توضیح داده شده که مقدمات حمله در چارچوب سطح بسیار بالایی از مخفیکاری انجام شد؛ به طوری که حتی جزئیات عملیات از برخی فرماندهان نیز پنهان نگه داشته شد تا عنصر غافلگیری حفظ شده و از هرگونه ضربه رژیم تروریستی اسرائیل جلوگیری شود.
معاریو مدعی است که در این نامه آمده است که هدف این عملیات، وارد آوردن قویترین ضربه به رژیم تروریستی اسرائیل در دهههای اخیر، در پاسخ به آنچه «تجاوزات فزاینده در مسجدالاقصی» خوانده شده، بوده است.
نامه مذکور به مجموعهای از اقدامات رژیم ترورستی اسرائیل در الاقصی اشاره کرده است؛ از جمله خالی کردن مسجد از نمازگزاران، ممانعت از حضور مدافعان و برپایی آیینها و نمازهای تلمودی در داخل آن. نویسندگان نامه تاکید کردهاند که این اقدامات نشاندهنده نیتی پنهان برای تغییر وضعیت موجود در مسجدالاقصی، تخریب آن و در نهایت ساخت معبد سوم (هیکل سلیمان) است.
این نامه همچنین به وضعیت کرانه باختری پرداخته و رژیم تروریستی اسرائیل را به انجام ترورها، بازداشتها، تخریب منازل و اجرای عملیاتهای نظامی در جنین، نابلس و الخلیل متهم کرده است. علاوه بر این، در نامه به حملات هوایی این رژیم تروریستی در سوریه و عراق و ترورهای مرتبط با ایران و متحدانش اشاره شده است.
در یک ارزیابی راهبردی، این نامه هشدار داده است که رژیم تروریستی اسرائیل به جای تن دادن به یک رویارویی منطقهای همهجانبه، به سمت «تکهتکه کردن نبرد» از طریق ورود به درگیریهای مجزا با هر جبهه حرکت میکند؛ اقدامی که هدف آن کاهش فرصتهای هماهنگی میان طرفهای محور مقاومت است.
در همین راستا، این نامه از حزبالله و دیگر نیروهای متحد خواسته است تا بهطور مستقیم وارد این رویارویی شوند. در نامه منسوب به فرماندهی القسام تاکید شده است که موشکباران گسترده و متمرکز شریانهای حیاتی در رژیم تروریستی اسرائیل، همزمان با حملات پهپادی، میتواند توانمندیهای نیروی هوایی را فلج و سامانههای پدافندی را فرسوده کند و به یک فروپاشی سریع منجر شود.
در این متن تاکید شده است که گسترش دایره درگیری به گونهای که شامل چند جبهه شود و دو یا سه روز بمباران شدید را در بر بگیرد، میتواند برای تحقق اهداف عملیات کافی باشد. همچنین اشاره شده که نیازی به مداخله مستقیم ایران و سوریه نیست، اما مشارکت سایر طرفها ضروری است.
این نامه از حزبالله خواسته است تا «در مشارکت شتاب کند و تردید به خود راه ندهد» و هشدار داده که هزینه تردید «بسیار سنگین و غیرقابل تحمل» خواهد بود.
از نظر سیاسی، در این نامه دعوت شده است که به جای فراخوان برای نابودی کلی رژیم تروریستی اسرائیل، بر گفتمانی تمرکز شود که این رژیم را ملزم به پایبندی به قطعنامههای بینالمللی کند؛ چرا که این رویکرد ممکن است احتمال مداخله قدرتهای غربی به نفع اسرائیل را کاهش دهد.
این سند در پایان نسبت به روند عادیسازی روابط در منطقه هشدار داده و آن را خطری راهبردی برای محاسبات نیروهای ضداسرائیلی دانسته است که میتواند فرصتها و تحرکات آنها را محدود کند.
منبع: الجزیره