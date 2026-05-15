تیم ملی نونهالان و نوجوانان بوکس‌ کشورمان در مسابقات قهرمانی آسیا در رده های چهارم و ششم ایستادند.

باشگاه خبرنگاران جوان - مسابقات بوکس نونهالان و نوجوانان قهرمانی آسیا از ۱۲ اردیبهشت ماه به میزبانی شهر تاشکند ازبکستان با حضور ۴۶۰ بوکسور از ۲۱ کشور آغاز شده بود و امروز جمعه ۲۵ اردیبهشت به پایان رسید.

تیم ملی ایران با ۱۵ (۷ بوکسور نونهالان، ۶ بوکسور نوجوانان و ۲ بوکسور دختران نوجوان) بوکسور در رده سنی نونهالان و نوجوانان، دختران و پسران در این رقابت‌ها حضور پیدا کرده بودند.

امروز جمعه در روز پایانی مسابقات بوکس قهرمانی نوجوانان آسیا سه نماینده کشورمان به روی رینگ رفتند و در نهایت یک مدال طلا و دو مدال نقره برای ایران به ارمغان آوردند.

بدین ترتیب پرونده تیم ملی بوکس نوجوانان پسران با کسب یک مدال طلا، دو مدال نقره و یک مدال برنز بسته شد و تیم ملی نوجوانان در جدول رده بندی تیمی در جایگاه ششم قرار گرفت.

ضمن اینکه کاپ تکنیک هم به ابوالفضل پیشه‌ور در رده سنی نونهالان ایران تعلق گرفت. پیشه ور روز گذشته مدال طلای نونهالان آسیا را کسب کرد.

مدال آوران نوجوانان پسران:

متین چمی‌پا بوکسور وزن ۵۷ کیلوگرم کشورمان مدال طلای این مسابقات را کسب کرد.

فرزان احمدی نماینده وزن ۷۰ کیلوگرم تیم ملی نوجوانان به مدال نقره رسید.

ابوالفضل زیار در وزن ۸۰+ کیلوگرم به مدال نقره دست یافت.

در وزن ۵۲ کیلوگرم، ابوالفضل مالکی به مدال نقره دست یافت.

مهرشاد شرافتمند در وزن ۸۰ کیلوگرم و پویان نوروزی در وزن ۵۴ کیلو گرم در این رقابت‌ها به مدال نرسیدند.

بیژن عبدالملکی در این دوره از رقابت‌ها به عنوان مربی هدایت این تیم را برعهده داشت.

نتایج رده سنی نونهالان پسران:

تیم ملی نونهالان ایران با ۷ بوکسور پسر در این رقابت‌ها، حضور پیدا کرده بود که در مجموع یک مدال طلا و دو مدال برنز کسب کردند که در نهایت منجر به کسب رتبه چهارم در رده‌بندی تیمی شد.

مدال آوران نونهال:

در وزن ۳۵ کیلوگرم، ابوالفضل پیشه‌ور به مدال طلا دست یافت. در وزن ۲ کیلوگرم، امیرمهدی شاد به مدال برنز دست یافت. در وزن ۵۸ کیلوگرم، آریا موسوی به مدال برنز رسید.

سیتا بلانش نیز به عنوان سرمربی هدایت تیم ملی نونهالان را برعهده داشت.

نتایج دختران نوجوان:

نازنین فاطمه داوودی و فاطمه رستگار دو ملی پوش دختران کشورمان در این رقابت‌ها بودند که از رسیدن به مدال بازماندند.

مریم‌جمشیدی کیا نیز به عنوان مربی هدایت دختران را در این رقابت‌ها برعهده داشت.