ساعت کاری دستگاه‌های اجرایی مازندران تغییر کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - عیسی قاسمی طوسی معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری مازندران از تغییر ساعت کاری دستگاه‌های اجرایی، بانک‌ها، شهرداری‌ها و نهاد‌های عمومی استان از روز شنبه ۲۶ اردیبهشت خبر داد و گفت: بر اساس ابلاغ سازمان اداری و استخدامی کشور، ساعت کاری ادارات و دستگاه‌های اجرایی تا ۱۵ شهریور سال جاری از ساعت ۷ صبح تا ۱۳ تعیین شده است.

او با اشاره به ابلاغ بخشنامه جدید سازمان امور اداری و استخدامی کشور، افزود: این تصمیم با هدف مدیریت مصرف انرژی و حفظ پایداری شبکه سراسری برق کشور اتخاذ شده و لازم‌الاجرا است.

طوسی گفت: بر این اساس، تمامی دستگاه‌های اجرایی، بانک‌ها، شهرداری‌ها و نهاد‌های عمومی مشمول این بخشنامه، از روز شنبه ۲۶ اردیبهشت تا ۱۵ شهریور، فعالیت خود را در بازه زمانی ۷ تا ۱۳ انجام خواهند داد.

معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری مازندران افزود: همراهی دستگاه‌ها و مردم در اجرای این تصمیم، نقش مهمی در عبور موفق از دوره اوج مصرف برق و جلوگیری از بروز اختلال در خدمات عمومی خواهد داشت.

منبع:خبرگزاری صداوسیمای مازندران

