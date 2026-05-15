فرانسه با تکذیب گزارش‌ها درباره حضور ناو هواپیمابر «شارل دوگل» در تنگه هرمز، اعلام کرد ماموریت این ناو صرفا به دریای سرخ و خلیج عدن محدود است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - وزارت ارتش فرانسه تاکید کرد که ناو هواپیمابر «شارل دوگل» در حال حاضر در تنگه هرمز حضور ندارد و توضیح داد که جابجایی‌های این ناو در چارچوب یک ماموریت دریایی گسترده‌تر در منطقه دریای سرخ و خلیج عدن صورت می‌گیرد.

این وزارتخانه اشاره کرد که گروه ضربت این ناو هواپیمابر، بدون ورود مستقیم به تنگه هرمز، به اجرای ماموریت‌های مربوط به تامین امنیت آزادی کشتیرانی در آبراه‌های بین‌المللی در چارچوب یک همکاری چندملیتی در منطقه ادامه می‌دهد.

این شفاف‌سازی در پی انتشار گزارش‌های رسانه‌ای مطرح شد که از حضور یا تحرکات این ناو هواپیمابر در نزدیکی تنگه هرمز خبر داده بودند؛ موضوعی که وزارت ارتش فرانسه با تعیین دقیق مسیر عملیات دریایی در حال اجرا، آن را به‌طور غیرمستقیم تکذیب کرد.

این تحرکات در بحبوحه تنش‌های فزاینده منطقه‌ای در دریای سرخ و آب‌های اطراف آن صورت می‌گیرد؛ جایی که چندین نیروی دریایی بین‌المللی همچنان به اجرای ماموریت‌های نظارتی و حفاظتی از کشتیرانی تجاری ادامه می‌دهند.

منبع: المیادین

برچسب ها: ناو فرانسوی ، تنگه هرمز
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۱:۵۸ ۲۶ ارديبهشت ۱۴۰۵
کل دارای نظامی فرانسه همین ناو هست
اینم مثل پژو هر روز واشر سرسیلندر میزمه
۷
۱
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۱:۲۸ ۲۶ ارديبهشت ۱۴۰۵
امیدواریم اینطوری باشه که شما می‌فرمایید ،
۱
۹
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۲۲ ۲۵ ارديبهشت ۱۴۰۵
یه چندوقت دیگه معلوم میشه حالا زوده
۱
۱۱
