باشگاه خبرنگاران جوان _ مجری نظارت و ساماندهی مراکز استخراج رمز دارایی شرکت توزیع نیروی برق استان قم، اعلام کرد: با تلاش همکاران دفتر حراست این شرکت و همراهی عوامل پلیس امنیت اقتصادی استان طی بازرسی های مستمر در هفته گذشته ، موفق به کشف و ضبط ۲۰ دستگاه غیرمجاز استخراج رمز ارز دیجیتال شدند.

وی در ادامه با اشاره به اینکه این تعداد ماینر معادل ۱۶۰ خانوار به صورت غیرمجاز برق مصرف می‌کردند، تصریح کرد:تعداد ۷ دستگاه استخراج رمز ارز از یک واحد مسکونی، ۴ دستگاه از یک کارگاه تولیدی کفش و ۹ دستگاه هم از یک واحد تجاری شناسایی و جمع آوری شد.

مجری نظارت و ساماندهی مراکز استخراج رمز دارایی شرکت توزیع برق استان قم افزود: این دستگاه‌ها بدون اخذ مجوز‌های قانونی و با مصرف غیرمجاز برق، شبکه توزیع انرژی را تحت تأثیر قرار داده بودند که بلافاصله پس از شناسایی، نسبت به جمع‌آوری و اعمال جریمه قانونی متخلفین اقدام شد.

وی با بیان اینکه برنامه برخورد و جمع آوری ماینر‌های غیرمجاز به صورت مستمر ادامه دارد، از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه مورد مشکوک، مراتب را به سامانه پیامکی ۳۰۰۰۵۱۲۱ اعلام کنند.