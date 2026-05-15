مجری نظارت و ساماندهی مراکز استخراج رمز دارایی شرکت توزیع نیروی برق استان قم، اعلام کرد: ۲۰ دستگاه ماینر غیرمجاز که شبکه توزیع انرژی را تحت تأثیر قرار داده بودند بلافاصله پس از شناسایی، نسبت به جمع‌آوری و اعمال جریمه قانونی متخلفین اقدام شد.

باشگاه خبرنگاران جوان _ مجری نظارت و ساماندهی مراکز استخراج رمز دارایی شرکت توزیع نیروی برق استان قم، اعلام کرد: با تلاش همکاران دفتر حراست این شرکت و همراهی عوامل پلیس امنیت اقتصادی استان طی بازرسی های مستمر در هفته گذشته ، موفق به کشف و ضبط ۲۰ دستگاه غیرمجاز استخراج رمز ارز دیجیتال شدند.

وی در ادامه با اشاره به اینکه این تعداد ماینر معادل ۱۶۰ خانوار به صورت غیرمجاز برق مصرف می‌کردند، تصریح کرد:تعداد ۷ دستگاه استخراج رمز ارز از یک واحد مسکونی، ۴ دستگاه از یک کارگاه تولیدی کفش و ۹ دستگاه هم از یک واحد تجاری شناسایی و جمع آوری شد. 

مجری نظارت و ساماندهی مراکز استخراج رمز دارایی شرکت توزیع برق استان قم افزود: این دستگاه‌ها بدون اخذ مجوز‌های قانونی و با مصرف غیرمجاز برق، شبکه توزیع انرژی را تحت تأثیر قرار داده بودند که بلافاصله پس از شناسایی، نسبت به جمع‌آوری و اعمال جریمه قانونی متخلفین اقدام شد.

وی با بیان اینکه برنامه برخورد و جمع آوری ماینر‌های غیرمجاز به صورت مستمر ادامه دارد، از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه مورد مشکوک، مراتب را به سامانه پیامکی ۳۰۰۰۵۱۲۱ اعلام کنند.

 

برچسب ها: ماینر غیرمجاز ، مصرف برق
خبرهای مرتبط
شرکت توزیع نیروی برق استان قم اعلام کرد؛
۲۲ دستگاه ماینر غیرمجاز در قم کشف و ضبط شد / اعطای پاداش نقدی برای گزارش دهندگان تخلفات
کشف و ضبط ۶ دستگاه استخراج غیرمجاز رمزارز در قم
سودجویان رمزارز در کمین پلیس قم افتادند / کشف ۹ دستگاه ماینر از یک انبار
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
پیگیری شکایات اداری در سامانه فواد، در کمتر از سه ساعت
چرای بی‌رویه دام؛ عامل اصلی تخریب خاک در مراتع قم است
دختران خردسال تکواندوکار قم بر سکوی قهرمانی ایستادند
قطعی گاز فردا یکشنبه در خیابان‌های طالقانی و انقلاب در قم
فرش ابریشم قم؛ حاصل دسترنج زنانی که هنر را در تار و پود ابریشم جاری کردند+فیلم
حمایت از کارآفرینی در بخش کشاورزی قم / تشکیل کارگروه‌های تخصصی برای تسهیل اعطای تسهیلات به طرح‌های نوآورانه
آخرین اخبار
فرش ابریشم قم؛ حاصل دسترنج زنانی که هنر را در تار و پود ابریشم جاری کردند+فیلم
حمایت از کارآفرینی در بخش کشاورزی قم / تشکیل کارگروه‌های تخصصی برای تسهیل اعطای تسهیلات به طرح‌های نوآورانه
قطعی گاز فردا یکشنبه در خیابان‌های طالقانی و انقلاب در قم
دختران خردسال تکواندوکار قم بر سکوی قهرمانی ایستادند
چرای بی‌رویه دام؛ عامل اصلی تخریب خاک در مراتع قم است
پیگیری شکایات اداری در سامانه فواد، در کمتر از سه ساعت
هشدار نسبت به عرضه روان گردان‌ها و مواد مخدر در عطاری‌‌های قم/ برخورد قضایی بدون اغماض با متخلفان
تغییر ساعت فعالیت خطوط سازمان اتوبوسرانی قم
هفتاد و ششمین شب ایستادگی مردم شجاع قم در سنگر خیابان +فیلم
اجتماع حوزویان و امت حزب الله در حمایت از شیعیان مظلوم منطقه در قم+تصاویر
اختلال در جریان آب فردا شنبه در بلوار پیامبر اعظم قم
آغاز برداشت جو از مزارع سلفچگان قم