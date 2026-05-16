هفتمین نمایشگاه مجازی کتاب تهران از شنبه ساعت ۱۰ صبح آغاز می‌شود و هر فرد می‌تواند با کد ملی خود کتاب خریداری کند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ نفیسه خلیلی - با آغاز هفتمین نمایشگاه مجازی کتاب تهران از روز شنبه مورخ ۲۶ اردیبهشت و از ساعت ۱۰ صبح در بستر مجازی کتاب به نشانی book.icfi.ir، هر فرد می‌تواند با کد ملی خود کتاب خریداری کند.

برای خرید کتاب ابتدا لازم است وارد سایت شده و اگر پیش از این از نمایشگاه مجازی، کتاب خریداری نکرده‌اید، باید گزینه ثبت‌نام در سایت در پایین صفحه را کلیک کنید. برای عضویت در سایت، باید شماره تلفن همراه خود را مطابق الگو وارد کنید، که بعد از ارسال آن، کد فعالسازی برای شما پیامک خواهد شد. 

 

 

بعد از طی کردن فرآیند ثبت‌نام و ورود به سایت، نام کاربری شما در بالای صفحه نشان داده خواهد شد. در وسط صفحه هم امکان جست‌وجوی کتاب بر اساس عنوان کتاب‌های فارسی، لاتین و عربی فراهم است. علاوه‌بر آن، در قسمت جست‌وجوی پیشرفته می‌توان کتاب‌های مدنظر خود را بر اساس عنوان کتاب، نام ناشر، نام توزیع‌کننده، پدیدآورندگان، موضوع، سال انتشار، نوبت چاپ و... جست‌و‌جو کرد.

در این سایت که امکان خرید و سفارش کتاب به صورت ۲۴ ساعته فراهم است، هزینه ارسال پستی برای هر خریدار به ازای هر کد ملی تا ۲ بسته رایگان است. هزینه بیش از دو بسته پس از کسر ۴۰ درصد تخفیف «موسسه و شرکت پست» بین ناشر و خریدار تقسیم می‌شود. کتاب‌های حوزه کودکان و نوجوانان زیر مبلغ ۲۰۰ هزار تومان نیز به صورت رایگان ارسال خواهد شد و هزینه آن برای ناشر و خریدار رایگان است.

از طرفی، در هنگام خرید و قبل از پرداخت وجه، به منظور جلوگیری از اشتباه، به مشخصات کتاب اعم از عنوان، ناشر، سال نشر، قیمت و... دقت کنید. چون پس از پرداخت وجه و تکمیل فرآیند خرید، امکان تغییر یا لغو سفارش وجود ندارد. ملاک قیمت کتاب هم قیمت درج شده در سبد خرید (پس از اعمال تخفیف نمایشگاه) می‌باشد. حداقل مبلغ خرید از هر ناشر ۱۰۰ هزار تومان است.

در این دوره از نمایشگاه که کتاب‌های سال ۱۴۰۰ به بعد موجود است، تخفیف‌های لحاظ شده در بخش داخلی نمایشگاه بدین صورت است که برای هر کد ملی تا سقف دو میلیون تومان خرید، ۱۰ درصد تخفیف از سوی معاونت امور فرهنگی وزارت ارشاد و ۱۵ درصد تخفیف از سوی ناشران لحاظ خواهد شد. برای کتاب‌های الکترونیکی هم ۲۵ درصد تخفیف از سوی پلتفرم‌ها و ۱۰ درصد از سوی معاونت امور فرهنگی لحاظ خواهد شد. 

کتاب‌های خارجی منتشرشده در سال‌های ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ با ۱۰ درصد تخفیف از سوی ناشر و ۱۰ درصد یارانه معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی عرضه می‌شوند. کتاب‌های سال‌های ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۵ شامل ۲۵ درصد تخفیف و ۱۰ درصد یارانه خواهند بود و آثار منتشرشده بین سال‌های ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۲ نیز با ۵۰ درصد تخفیف ناشر به مخاطبان ارائه می‌شوند.

پس از تکمیل سفارش، می‌توانید کتاب‌های خریداری شده خود را در پنل کاربری، قسمت تاریخچه خرید‌ها مشاهده نمائید. کد رهگیری مرسوله هر کتاب در قسمت جزئیات سفارش و در جلوی هر محصول قابل مشاهده است و با کلیک بر روی کد مرسوله از طریق سامانه شرکت پست امکان رهگیری مرسوله وجود دارد.

در صورت داشتن هر گونه سوال می‌توانید با شماره پشتیبانی نمایشگاه  ۰۲۱۹۱۰۰۹۸۹۸ و در ایام نمایشگاه تماس بگیرید، یا می‌توانید در قسمت ارسال پیام در بخش پنل کاربری پاسخ مربوط به سوالات خود را پیدا کنید.

نظرات کاربران
انتشار یافته: ۶
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۱۵ ۲۶ ارديبهشت ۱۴۰۵
پول نداریم حالا کتاب 😂
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۵۰ ۲۶ ارديبهشت ۱۴۰۵
چرا کتابی که روش قیمت کمتری گذاشتند رو به قیمت خیلی بیشتر می‌فروشند.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۰۶ ۲۶ ارديبهشت ۱۴۰۵
جالبه کتابای چاپ قدیم که روی دستشون مونده رو برای فروش گذاشتن که توی رشته‌ی ما مفید نیست بلکه باید به روز باشه
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۰۰ ۲۶ ارديبهشت ۱۴۰۵
یعنی کارت بانکی و پول نمیخواد واقعا شرایط سختی نان واجب تر
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۴۴ ۲۶ ارديبهشت ۱۴۰۵
چقدر کتاب گرون شده !!!!
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۳۸ ۲۶ ارديبهشت ۱۴۰۵
آیا این نمایشگاه بین المللی هست؟
