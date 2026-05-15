ترامپ در پی دیدار با همتای چینی خود، به تایوان درباره هرگونه اقدام برای اعلام استقلال هشدار داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - خبرگزاری فرانس‌پرس به نقل از دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا گزارش داد که وی در پی پایان نشست سران خود با شی جین‌پینگ، همتای چینی‌اش، به تایوان درباره هرگونه اقدامی در راستای «اعلام استقلال» هشدار داده است.

ترامپ در گفت‌و‌گو با خبرنگاران در هواپیمای مخصوص ریاست‌جمهوری اظهار داشت که هیچ تعهدی به شی درباره تایوان نداده است و افزود: «او موضع بسیار سرسختانه‌ای در قبال تایوان دارد و من به هیچ موضعی در این زمینه متعهد نشده‌ام.»

قرارداد تسلیحاتی ۱۴ میلیارد دلاری

وی با اشاره به اینکه دو طرف به طور گسترده درباره این موضوع بحث و تبادل نظر کرده‌اند، خاطرنشان کرد که رئیس‌جمهور چین «خواهان دیدن درگیری برای استقلال نیست، زیرا این امر به یک رویارویی شدید منجر خواهد شد.»

ترامپ همچنین افزود که به‌زودی درباره یک قرارداد تسلیحاتی ۱۴ میلیارد دلاری با تایوان تصمیم‌گیری خواهد کرد و توضیح داد که در این باره با «فردی که تایوان را اداره می‌کند» مشورت خواهد کرد، بدون اینکه شخص خاصی را نام ببرد.

در همین راستا، روزنامه آمریکایی «نیویورک تایمز» با تحلیل نشست سران آمریکا و چین، ترامپ را فردی «چاپلوس» توصیف کرد، در حالی که به گفته این روزنامه، رئیس‌جمهور چین از خود قاطعیت نشان داده است.

اما در جبهه شهروندان چینی، برخی از آن‌ها بحث و گفتگو با ترامپ را «بی‌فایده» می‌دانند؛ با این استدلال که «او به محض بازگشت، نظرش را تغییر خواهد داد و آنچه صبح می‌گوید ممکن است تا بعدازظهر تغییر کند.»

منبع: المیادین