باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - رسانه‌های صهیونیستی به کشته شدن یک سرباز دیگر در صفوف ارتش جنایتکار رژیم تروریستی اسرائیل بر اثر عملیات‌های مقاومت در جنوب لبنان اعتراف کردند.

کانال «آی ۲۴ نیوز» رژیم تروریستی اسرائیل در این باره گزارش داد: «رویداد‌های میدانی بار دیگر با کشته شدن یک سرباز جدید اسرائیلی به پایان رسید.»

از سوی دیگر، کانال «۱۳» رژیم تروریستی اسرائیل اعلام کرد: «سرباز کشته‌شده، هفتمین کشته در وضعیتی است که آتش‌بس توصیف می‌شود، اما در واقعیت، آتش‌باری مداوم در لبنان است.»

این کانال افزود که حزب‌الله با استفاده از ریزپرنده‌های انتحاری از نقاط ضعف استفاده می‌کند و هشدار داد: «واقعیت جدید عملا ما و سربازان را در جنوب لبنان می‌کشد؛ چرا که آنها در برابر یک خطر مستقیم یعنی ریزپرنده‌های انتحاری بدون دفاع مانده‌اند.»

در همین راستا، روزنامه صهیونیستی «معاریو» اشاره کرد که حزب‌الله در مدت اخیر تلاش کرده است تا آتش خود را هم از نظر دامنه حملات، هم از نظر شدت و هم از نظر ماهیت اهدافی که برای بمباران انتخاب می‌کند، تشدید کند.

پیش از این در همین روز، روزنامه صهیونیستی «یدیعوت آحارونوت» گزارش داده بود که در ماه‌های اخیر، ریزپرنده‌های انتحاری به یک تهدید استراتژیک بزرگ برای ارتش رژیم تروریستی اسرائیل تبدیل شده‌اند و ارتش هنوز راه حل موثری برای مقابله با آنها پیدا نکرده است.

منبع: المیادین