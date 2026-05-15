اعتراف صهیونیست‌ها به کشته شدن هفتمین سرباز ارتش این رژیم در جنوب لبنان، پرده از ناکامی تل‌آویو در مواجهه با پهپاد‌های حزب‌الله برداشت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - رسانه‌های صهیونیستی به کشته شدن یک سرباز دیگر در صفوف ارتش جنایتکار رژیم تروریستی اسرائیل بر اثر عملیات‌های مقاومت در جنوب لبنان اعتراف کردند.

کانال «آی ۲۴ نیوز» رژیم تروریستی اسرائیل در این باره گزارش داد: «رویداد‌های میدانی بار دیگر با کشته شدن یک سرباز جدید اسرائیلی به پایان رسید.»

از سوی دیگر، کانال «۱۳» رژیم تروریستی اسرائیل اعلام کرد: «سرباز کشته‌شده، هفتمین کشته در وضعیتی است که آتش‌بس توصیف می‌شود، اما در واقعیت، آتش‌باری مداوم در لبنان است.»

این کانال افزود که حزب‌الله با استفاده از ریزپرنده‌های انتحاری از نقاط ضعف استفاده می‌کند و هشدار داد: «واقعیت جدید عملا ما و سربازان را در جنوب لبنان می‌کشد؛ چرا که آنها در برابر یک خطر مستقیم یعنی ریزپرنده‌های انتحاری بدون دفاع مانده‌اند.»

در همین راستا، روزنامه صهیونیستی «معاریو» اشاره کرد که حزب‌الله در مدت اخیر تلاش کرده است تا آتش خود را هم از نظر دامنه حملات، هم از نظر شدت و هم از نظر ماهیت اهدافی که برای بمباران انتخاب می‌کند، تشدید کند.

پیش از این در همین روز، روزنامه صهیونیستی «یدیعوت آحارونوت» گزارش داده بود که در ماه‌های اخیر، ریزپرنده‌های انتحاری به یک تهدید استراتژیک بزرگ برای ارتش رژیم تروریستی اسرائیل تبدیل شده‌اند و ارتش هنوز راه حل موثری برای مقابله با آنها پیدا نکرده است.

منبع: المیادین

برچسب ها: حزب الله لبنان ، ارتش اسرائیل
خبرهای مرتبط
نماینده حزب‌الله مذاکرات با رژیم صهیونیستی را «امتیازدهی رایگان» نامید
آغاز دور جدید مذاکرات بین لبنان و رژیم اسرائیل در واشنگتن
عملیات ٤٥٠ پهپاد حزب الله در اراضى اشغالى از ابتداى جنگ
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
ترامپ: نمی‌دانم به زودی توافق می‌شود یا نه
شهادت رئیس شاخه نظامی حماس در غزه
ناو «شارل دوگل» فرانسه به دریای عمان رسيد
دستگیری شش نفر در فرانسه به دلیل برافراشتن پرچم فلسطین در برج ایفل
آمریکا و چین برخی تعرفه‌ها را کاهش می‌دهند
قرنطینه دیجیتال ترامپ و همراهانش در سفر به چین
امارات: خروج از اوپک و اوپک‌پلاس هیچ ارتباطی با ملاحظات سیاسی ندارد
برخورد یک هواپیما با خانه مسکونی در جنوب آلمان
اردوغان: اسرائیل می‌خواهد جنگ در سراسر منطقه گسترش یابد
پاپ بر لزوم بازگشت به مذاکره و یافتن راه‌حل صلح‌آمیز تاكيد كرد
آخرین اخبار
ترامپ: نمی‌دانم به زودی توافق می‌شود یا نه
بازگشت ناو جرالد فورد به آمریکا 
حزب‌الله: تا زمانی که مقاومت هست، اشغالگری در لبنان برقرار نخواهد شد
شهادت رئیس شاخه نظامی حماس در غزه
افزایش شمار شهدای لبنانی؛ یک روز پس از تمدید آتش‌بس توسط آمریکا
آمریکا و چین برخی تعرفه‌ها را کاهش می‌دهند
دستگیری شش نفر در فرانسه به دلیل برافراشتن پرچم فلسطین در برج ایفل
برخورد یک هواپیما با خانه مسکونی در جنوب آلمان
اردوغان: اسرائیل می‌خواهد جنگ در سراسر منطقه گسترش یابد
ناكامى ترامپ در بیمه کشتی‌های عبوری از تنگه هرمز
امارات: خروج از اوپک و اوپک‌پلاس هیچ ارتباطی با ملاحظات سیاسی ندارد
ناو «شارل دوگل» فرانسه به دریای عمان رسيد
قرنطینه دیجیتال ترامپ و همراهانش در سفر به چین
پاپ بر لزوم بازگشت به مذاکره و یافتن راه‌حل صلح‌آمیز تاكيد كرد
آمریکا انتقال بخشی از درآمد‌های مالیاتی فلسطین به شورای صلح را بررسى مى کند
چاک شومر سفر ترامپ به چین را بدون هیچ دستاوردى توصیف کرد
زمان سفر پوتین به چین مشخص شد
شهروند عراقی پس از ربوده شدن به آمریکا منتقل شد
سفر ترامپ به چین، ضعف استراتژیک آمریکا را برجسته کرد
نروژ به بیستمین بسته تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه روسیه می‌پیوندد
سفر دونالد ترامپ به چین: شکستی که از قبل پیش‌بینی‌ می‌شد
ادعاى ترامپ درباره كشته شدن فرد شماره ٢ داعش در آفريقا
دیدار ترامپ-شی به طرز چشمگیری پیش پا افتاده بود
تلگراف: احتمالا نخست وزير انگليس از سمتش کناره‌گیری کند
ترامپ: از نفت ونزوئلا ثروت زیادی به دست آورده‌ایم!
انتقاد چين از پیش‌نویس قطعنامه پیشنهادی آمریکا و بحرین درباره تنگه هرمز
آماده‌باش نظامی رژیم اسرائیل در آستانه تصمیم ترامپ