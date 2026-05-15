بدون تعارف با خانواده سردار موسوی + فیلم

باشگاه خبرنگاران جوان - امیر سرلشکر سید عبدالرحیم موسوی، از فرماندهان عالی‌رتبه و شناخته‌شدۀ نظامی ایران، در سال ۱۳۳۸ هجری شمسی در شهر قم چشم به جهان گشود و دوران خردسالی تا جوانی خود را در همین شهر سپری کرد.

وی به عنوان دومین فرزند خانواده پا به عرصۀ وجود گذاشت و از همان ابتدا با واقعیت‌های زندگی در محیط زندگی سنتی آشنا شد. ایشان در تاریخ شنبه ۹ اسفند ۱۴۰۴ در حین جلسه شورای دفاع و در جریان حمله آمریکا و رژیم اسرائیل به تهران، به شهادت رسیدند.