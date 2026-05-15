باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

بدون تعارف با خانواده سردار موسوی + فیلم

در این ویدئو گفت‌وگوی بدون تعارف با خانواده شهید امیر سرلشکر سید عبدالرحیم موسوی را مشاهده می‌کنید.

باشگاه خبرنگاران جوان - امیر سرلشکر سید عبدالرحیم موسوی، از فرماندهان عالی‌رتبه و شناخته‌شدۀ نظامی ایران، در سال ۱۳۳۸ هجری شمسی در شهر قم چشم به جهان گشود و دوران خردسالی تا جوانی خود را در همین شهر سپری کرد. 

وی به عنوان دومین فرزند خانواده پا به عرصۀ وجود گذاشت و از همان ابتدا با واقعیت‌های زندگی در محیط زندگی سنتی آشنا شد. ایشان در تاریخ شنبه ۹ اسفند ۱۴۰۴ در حین جلسه شورای دفاع و در جریان حمله آمریکا و رژیم اسرائیل به تهران، به شهادت رسیدند.

مطالب مرتبط
بدون تعارف با خانواده سردار موسوی + فیلم
young journalists club

توان رزمی نیرو‌های مسلح امروز از هر زمان دیگری بالاتر است

بدون تعارف با خانواده سردار موسوی + فیلم
young journalists club

بزرگداشت چهلمین روز شهادت امیرسپهبد سیدعبدالرحیم موسوی

بدون تعارف با خانواده سردار موسوی + فیلم
young journalists club

حضور چهره های مختلف در مراسم اربعین سپهبد شهید موسوی در قم +تصاویر

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
حیرت سرهنگ آمریکایی از استقامت شهرهای موشکی ایران در برابر بمب‌های سنگرشکن + فیلم
۱۷۵۴

حیرت سرهنگ آمریکایی از استقامت شهرهای موشکی ایران در برابر بمب‌های سنگرشکن + فیلم

۲۶ . ارديبهشت . ۱۴۰۵
چرا با شروع جنگ اینترنت بین‌الملل قطع شد؟ + فیلم
۱۲۱۱

چرا با شروع جنگ اینترنت بین‌الملل قطع شد؟ + فیلم

۲۶ . ارديبهشت . ۱۴۰۵
علائم اصلی بیماری آسم چیست؟ + فیلم
۱۰۷۳

علائم اصلی بیماری آسم چیست؟ + فیلم

۲۶ . ارديبهشت . ۱۴۰۵
تحلیلگر برجسته عمانی؛ ایران همه پایگاه‌های آمریکا در منطقه را نابود کرد + فیلم
۷۵۲

تحلیلگر برجسته عمانی؛ ایران همه پایگاه‌های آمریکا در منطقه را نابود کرد + فیلم

۲۶ . ارديبهشت . ۱۴۰۵
چرا با شروع جنگ اینترنت بین‌الملل قطع شد؟ + فیلم
۴۲۶

چرا با شروع جنگ اینترنت بین‌الملل قطع شد؟ + فیلم

۲۶ . ارديبهشت . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱۰
در انتظار بررسی: ۱
Iran (Islamic Republic of)
ایران من
۰۹:۱۸ ۲۶ ارديبهشت ۱۴۰۵
روحش شاد مرد بزرگی بود دلم براش سوخت گریه کردم حیف شدن البته شهادت حقشون بود ولی کمی زود رفتن
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۷:۴۱ ۲۶ ارديبهشت ۱۴۰۵
روحش شاد ویادش گرامی باشد ، انسان خالص ومخلص ، بی ریا ومتواضع ،تلاشگر
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۱:۵۷ ۲۶ ارديبهشت ۱۴۰۵
درجه های عالی در ارتش
امیر سرتیپ۲
امیر سرتیپ
امیر سرلشگر
امیر سپهبد
۴
۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۳۵ ۲۶ ارديبهشت ۱۴۰۵
در فیلم دیدم که آقای رضوانی هم گریه کرده اند. گریه هاتون رو نشون دهید. این شخصیت ها اینقدر والا هستند که باید گریه هامون رو هم همه ببینند. ببینند که اینها که بودند و قلب ما شکسته است
۱۰
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۱۹ ۲۶ ارديبهشت ۱۴۰۵
روحشان شاد یادشان گرامی
محال است یاد و خاطره ایشان از دل دوستانش پاک شود
۸
۱۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
هادی
۰۰:۱۵ ۲۶ ارديبهشت ۱۴۰۵
روحت شاد امیر
انشاالله راه شما ادامه داره🇮🇷
۷
۱۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۴۶ ۲۵ ارديبهشت ۱۴۰۵
من که می بینم داغون می شوم وای به حال خانواده که سالها در کنار چنین گوهری زندگی کرده اند. قلب آدم آتیش می گیره. خدایی جای ترلمپ و نتانیاهو کجای جهنم است؟؟؟ خدایا به اینها سخت بگیر و به سختی مجازات کن هم در دنیا و هم در آخرت
۱۴
۱۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۳۴ ۲۵ ارديبهشت ۱۴۰۵
برای سیدالشهدای نیروهای مسلح که ارتشی بودن نباید واژه سردار بکار ببرید
۱۳
۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۷:۵۲ ۲۶ ارديبهشت ۱۴۰۵
سپهبد
Iran (Islamic Republic of)
ح ک اقلید فارس
۲۳:۱۹ ۲۵ ارديبهشت ۱۴۰۵
جز لقب مرد چی میشه به این مرد گفت....شفیع همه ی ما باش
۱۰
۱۲
پاسخ دادن