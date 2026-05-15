اعضای هیئت رئیسه تکواندو سلماس در دیدار با رییس جمعیت هلال احمر این شهرستان در خصوص تاسیس خانه هلال در این هیئت اعلام آمادگی کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ ماریلا تجدد - رئیس هیئت تکواندو سلماس با اشاره به ظرفیت های بالقوه تکواندوکاران سلماس جهت مشارکت در فعالیت های داوطلبانه این جمعیت تصریح کرد: مربیان و تکواندوکاران سلماس بخش آقایان و بانوان آمادگی خود را جهت مشارکت و همکاری در فعالیت های آموزشی، امدادی، فرهنگی، بشردوستانه و ... این جمعیت اعلام می دارند و تاسیس خانه هلال در این هیئت ورزشی ضرورتی مهم برای تحقق بخشیدن به این مشارکت و همکاری است.

رییس جمعیت هلال احمر سلماس: قطعا آمادگی جسمانی بالای ورزشکاران عزیز نسبت به مردم عادی شاخصه ای مهم در بکارگیری این عزیزان در فعالیت ها و حتی مسابقات امدادی است و در این خصوص جمعیت هلال احمر آماده هرگونه همکاری و برگزاری کلاس های امداد و نجات در سطوح مختلف برای این عزیزان و ساماندهی آنان جهت همکاری در مواقع و شرایط لازم است.

مهدی رضایی با اشاره به مزایای تاسیس خانه هلال در هیئت های ورزشی خاطرنشان کرد: قطعا تاسیس خانه هلال در هیئت تکواندو امری مهم در استفاده هلال احمر از ظرفیت های بالای تکواندوکاران و ورزشکاران در تحقق اهداف امدادی و دواطلبانه این جمعیت است و در اسرع وقت نسبت به ایجاد و تاسیس خانه هلال در این هیئت ورزشی اقدام خواهیم کرد.

