باشگاه خبرنگاران جوان؛ مژده عینی - فرهمند آقایی مدیر جهاد کشاورزی کازرون با اشاره به حادثه آتشسوزی، اظهار کرد: در این حادثه ۲۰ هکتار از مزارع گندم روستای علیآباد دوتو در بخش مرکزی این شهرستان به علت گسترش سریع آتش، دچار خسارت جدی شد که با تلاش نیروهای امدادی، تیم مدیریت بحران و مشارکت فعال اهالی روستا و کشاورزان، پس از چند ساعت عملیات اطفای حریق، مهار و از سرایت آن به مزارع مجاور جلوگیری شد.
او با بیان اینکه این حادثه تلفات جانی در پی نداشته است، تصریح کرد: کارشناسان این مدیریت از ساعات اولیه وقوع حادثه در منطقه حضور یافته و در حال ارزیابی دقیق میزان خسارات مالی وارده به کشاورزان هستند.
مدیر جهاد کشاورزی کازرون با اشاره به موضوع بیمه محصولات کشاورزی، اضافه کرد: مزارعی که تحت پوشش بیمه محصولات کشاورزی قرار داشته باشند، پس از طی مراحل قانونی و تأیید کارشناسان صندوق بیمه محصولات کشاورزی، میتوانند از خدمات جبران خسارت بهرهمند شوند و پیگیریهای لازم در این زمینه در حال انجام است.
کشاورزان مراقب آتش سوزی در مزارع خود باشند
آقایی ضمن هشدار به کشاورزان نسبت به افزایش احتمال آتشسوزیها در فصل برداشت، افزود: با توجه به خشکی پوشش گیاهی و وزش بادهای موسمی، کوچکترین بیاحتیاطی میتواند به فاجعهای جبرانناپذیر منجر شود. از اینرو از همه کشاورزان تقاضا میشود از هرگونه اقدامِ منجر به شعلهور شدن آتش در حاشیه جادهها و مزارع خودداری کنند.
مدیر جهاد کشاورزی کازرون گفت: تمهیدات لازم برای پیشگیری از حوادث مشابه در سطح شهرستان به دهیاریها و مراکز جهاد کشاورزی ابلاغ شده است.