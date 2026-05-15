مدیر جهاد کشاورزی کازرون از وقوع آتش‌سوزی در مزارع گندم روستای علی‌آباد دوتو در بخش مرکزی و از بین رفتن ۲۰ هکتار از محصول آماده برداشت خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مژده عینی - فرهمند آقایی مدیر جهاد کشاورزی کازرون با اشاره به حادثه آتش‌سوزی، اظهار کرد: در این حادثه ۲۰ هکتار از مزارع گندم روستای علی‌آباد دوتو در بخش مرکزی این شهرستان به علت گسترش سریع آتش، دچار خسارت جدی شد که با تلاش نیرو‌های امدادی، تیم مدیریت بحران و مشارکت فعال اهالی روستا و کشاورزان، پس از چند ساعت عملیات اطفای حریق، مهار و از سرایت آن به مزارع مجاور جلوگیری شد.

او با بیان اینکه این حادثه تلفات جانی در پی نداشته است، تصریح کرد: کارشناسان این مدیریت از ساعات اولیه وقوع حادثه در منطقه حضور یافته و در حال ارزیابی دقیق میزان خسارات مالی وارده به کشاورزان هستند.

مدیر جهاد کشاورزی کازرون با اشاره به موضوع بیمه محصولات کشاورزی، اضافه کرد: مزارعی که تحت پوشش بیمه محصولات کشاورزی قرار داشته باشند، پس از طی مراحل قانونی و تأیید کارشناسان صندوق بیمه محصولات کشاورزی، می‌توانند از خدمات جبران خسارت بهره‌مند شوند و پیگیری‌های لازم در این زمینه در حال انجام است.

کشاورزان مراقب آتش سوزی در مزارع خود باشند

آقایی ضمن هشدار به کشاورزان نسبت به افزایش احتمال آتش‌سوزی‌ها در فصل برداشت، افزود: با توجه به خشکی پوشش گیاهی و وزش باد‌های موسمی، کوچک‌ترین بی‌احتیاطی می‌تواند به فاجعه‌ای جبران‌ناپذیر منجر شود. از این‌رو از همه کشاورزان تقاضا می‌شود از هرگونه اقدامِ منجر به شعله‌ور شدن آتش در حاشیه جاده‌ها و مزارع خودداری کنند.

مدیر جهاد کشاورزی کازرون گفت: تمهیدات لازم برای پیشگیری از حوادث مشابه در سطح شهرستان به دهیاری‌ها و مراکز جهاد کشاورزی ابلاغ شده است.

برچسب ها: آتش سوزی مزارع ، مزارع گندم
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱۴
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
منصور
۱۱:۲۷ ۲۶ ارديبهشت ۱۴۰۵
عجب حادثه ناراحت کننده اییی
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۰۶ ۲۶ ارديبهشت ۱۴۰۵
هر ایرانی به نوبه خودش باید در رفع مشگلات اتشسوزی در معضاره باید سهیم باشه
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۰۳ ۲۶ ارديبهشت ۱۴۰۵
واقعا اگه اتش سوزی کار وطن فروشان باشه خیلی نامردن
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۳۴ ۲۶ ارديبهشت ۱۴۰۵
حتی فیلتر سیگار هم موجب اتش سوزی میشه
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۷:۵۴ ۲۶ ارديبهشت ۱۴۰۵
آتش روشن نکنید چای درست کنید مردم بالای سر کشت خود باشند تانکری آب در دسترس قرار بدن ایمنی رعایت کنند
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۶:۳۲ ۲۶ ارديبهشت ۱۴۰۵
خب دیگه به سلامتی .... نون گرون میشه، آرد گرون میشه، گندم گرون میشه.... چقدر سناریو های تکراری داریم
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۴۶ ۲۵ ارديبهشت ۱۴۰۵
دقیقا این کار منافقان است بقیه مناطق هم کشاورزان باید حواسشون جمع کنن
۴
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۱۵ ۲۵ ارديبهشت ۱۴۰۵
گل بود به سبزه نیز آراسته گشت....واقعا جه مملکت گل و بلبلی داریم 🙄
۱
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۱۰ ۲۵ ارديبهشت ۱۴۰۵
مواظب وطن فروشان هم باید بود کارشان ضربه زدن به ملت است
۱۵
۳۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۳۸ ۲۵ ارديبهشت ۱۴۰۵
دقیقا.
Iran (Islamic Republic of)
نورین
۰۰:۴۳ ۲۶ ارديبهشت ۱۴۰۵
یک مشکلی هست اینجوری زنجیره ای آتش گرفته حتما خرابکاری هست عوامل کثیف ضد انقلاب ممکنه در این کار دست داشته باشند باید مواظب بود با کالا و محصول استرا تژیک این کار رو می کنند
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۲:۲۲ ۲۶ ارديبهشت ۱۴۰۵
باعث تأسف است
دسترنج کشاورزان از بین رفت
و در این شرایط تحریمی دشمنان باید مواظب این کالای
استراتژیک بود
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۵۲ ۲۵ ارديبهشت ۱۴۰۵
قوه قضائیه باید حق تیر به کشاورزان بدهد تا هیچ منافقی جرأت آتش زدن محصول استراتژیک کشور را نداشته باشد. اگر این کرگار را نکنید اجازه نمی دهند امسال خودکفا بشویم
۱۵
۳۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۱:۴۴ ۲۶ ارديبهشت ۱۴۰۵
اول درخواست سلاح و توپ و تانک بعد حق تیر ...
