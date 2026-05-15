باشگاه پالایش نفت بندرعباس در آستانه آغاز فصل جدید لیگ برتر فوتسال، علیرضا افضل را به عنوان سرمربی جدید تیم خود معرفی کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان -باشگاه پالایش نفت بندرعباس برای حضور در فصل جدید لیگ برتر فوتسال، با علیرضا افضل به توافق رسید و این مربی باسابقه هدایت تیم فوتسال این باشگاه را بر عهده گرفت.

افضل که پیش از این سابقه حضور و فعالیت در تیم‌های مختلف فوتسالی را در کارنامه خود دارد، اکنون روی نیمکت تیم بندرعباسی خواهد نشست تا این تیم را در رقابت‌های فصل پیش‌رو هدایت کند.

تیم فوتسال پالایش نفت بندرعباس در فصل گذشته لیگ برتر کار خود را با هدایت عباس روزپیکر آغاز کرد، اما در ادامه هادی بزوال هدایت این تیم را بر عهده گرفت.

اکنون با انتخاب علیرضا افضل به عنوان سرمربی، باید دید این مربی در نخستین تجربه حضور خود روی نیمکت یک تیم جنوبی چه عملکردی در لیگ برتر فوتسال از خود به نمایش خواهد گذاشت.

منبع:باشگاه پالایش نفت بندرعباس