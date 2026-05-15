روابط عمومی سازمان صداوسیما درخصوص گزارش «بررسی حکم ۳.۶ همتی علیه آپارات»، اطلاعیه‌ای منتشر کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - متن اطلاعیه روابط عمومی سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران به شرح زیر است:

مدیرعامل محترم خبرگزاری ایسنا

با سلام و احترام؛

پیرو انتشار گزارشی در آن خبرگزاری محترم با موضوع بررسی رأی محکومیت پلتفرم آپارات که در آن با ایجاد خلط مبحث میان «حق دسترسی عمومی» و «حق بهره‌برداری اقتصادی»، تلاش شده است تخلفات آشکار یک بنگاه اقتصادی تطهیر شود، مقتضی است بر اساس قانون مطبوعات، جوابیه زیر جهت تنویر افکار عمومی منتشر گردد.

تحلیل حقوقی ارائه شده در گزارش آن خبرگزاری، بر یک مغالطه بنیادین استوار است. در این پرونده تلاش می‌شود با پنهان شدن پشت مفهوم «کالای عمومی»، اقدام غیرقانونی آپارات توجیه شود؛ لذا توجه به واقعیات پرونده و مبانی حقوقی رأی صادره ضروری است:

۱. کالای عمومی، دارایی بی‌صاحب برای سوءاستفاده و منفعت‌طلبی خصوصی نیست:

تأکید بر اینکه تولیدات صداوسیما با بودجه عمومی ساخته شده و «کالای عمومی» است، کاملاً صحیح است؛ اما عمومی بودن منبع تأمین مالی یک اثر، به هیچ وجه به معنای «اباحه بهره‌برداری تجاری برای اشخاص ثالث» نیست. هیچ‌کس حق ندارد کالای عمومی متعلق به مردم را بدون مجوز تصاحب کند، روی آن تبلیغات پخش کند، ترافیک اینترنت را به جیب بزند و در واقع داراییِ خود مردم را دوباره به عموم مردم بفروشد. پذیرش این استدلال که پلتفرم‌های خصوصی حق دارند اموال بیت‌المال را به ابزار کسب منفعت خصوصی تبدیل کنند، عملاً به معنای مشروعیت‌بخشی به خصوصی‌سازی منافع حاصل از اموال عمومی و کسب مال غیرمشروع است. 

۲. مبلغ ۳.۶ همت، بازپس‌گیری درآمد‌های غیرمشروع از جیب مردم است:

مبلغ ۳۶۰۰ میلیارد تومان خسارت تعیین شده، برخلاف ادعا‌های مطرح شده، یک جریمه برای محدودسازی دسترسی عمومی نیست. این رقم پس از سال‌ها رسیدگی قضایی، برگزاری ده‌ها جلسه، بررسی بیش از ۵۰۰۰ سند و صرف بیش از ۳۰۰۰ ساعت کار کارشناسی تخصصی توسط هیئت پنج‌نفره تعیین شده است. این مبلغ، برآورد دقیقی از «منافع اقتصادی تحصیل‌شده غیرمشروع» و «درآمد‌های ترافیکی و تبلیغاتی» است که آپارات از طریق نقض گسترده حقوق مالکیت فکری سازمان صداوسیما به دست آورده است. رأی دادگاه صرفاً معطوف به جبران خسارت و بازگرداندن این ثروتِ تضییع‌شده به بیت‌المال است.

۳. رد بهانه «کاربرمحور بودن» در قبال نقض سیستماتیک قوانین:

مطابق مستندات، طی سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۲ بیش از ۱۶۰۰۰ قسمت از آثار سازمان صداوسیما (اعم از سریال، مستند و پویانمایی) به صورت سازمان‌یافته در این بستر منتشر شده است. با وجود ارسال مکرر اظهارنامه‌های رسمی از سوی سازمان صداوسیما، این پلتفرم هیچ اقدام مؤثری برای توقف این رویه انجام نداد. دادگاه محترم به درستی ادعای «کاربرمحور بودن» را رد کرده است؛ چرا که مطابق قانون حمایت از حقوق مؤلفان، قانون تجارت الکترونیکی و ماده ۷۴۹ قانون مجازات اسلامی، ارائه‌دهندگان خدمات میزبانی که خود منتفع اصلیِ ترافیک و تبلیغاتِ محتوایِ منتشرشده بدون مجوز هستند، نمی‌توانند از مسئولیت قانونی شانه خالی کنند.

در پایان تأکید می‌شود که مرز روشنی میان «حق دسترسی عمومی» و «مجوز انتفاع تجاری بدون مجوز از اموال عمومی» وجود دارد. سازمان صداوسیما به عنوان امانت‌دار بیت‌المال، در برابر تضییع حقوق مادی و معنوی آثاری که با هزینه و خلاقیت هنرمندان این مرز و بوم تولید شده‌اند، و نیز دفاع از حقوق مخاطبان رسانه ملی سکوت نخواهد کرد و رأی صادره، گامی تاریخ‌ساز در جهت صیانت از حقوق عامه و تثبیت مالکیت فکری در کشور است.

برچسب ها: رسانه ملی ، صدا و سیما ، آپارات
Iran (Islamic Republic of)
حسین
۱۰:۴۴ ۲۶ ارديبهشت ۱۴۰۵
آپارات اومده تولیدی صدا و سیما را رایگان برداشته، تبلیغات گذاشته، از ترافیک اینترنت هم استفاده میکنه و مسلما درآمدی کسب کرده نه اینکه رایگان به مردم بده. در نتیجه باید سهم صدا و سیما از درآمد بده.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۵۶ ۲۶ ارديبهشت ۱۴۰۵
صدا و سیما واقعا شورشو دراورده بنده تا تلویزیون رو روشن میکنم همش در حال تعویض کانالم آخرشم خاموش میکنم یعنی هیچی نداره این تلویزیون بعدم میگن چرا مردم میرن ماهواره میخرن آخه این چه وضعیه دو تا سریال خوبم که پخش میکردن مثل اسباب زحمت معلوم نیست چرا پخش مجدد نمیکنن الان که دیگه عزا نیست
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۴۲ ۲۶ ارديبهشت ۱۴۰۵
قانون بایست اجرا بشه. هرکی هرکی که نشد کار
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۱۸ ۲۶ ارديبهشت ۱۴۰۵
جوابیه بسیار خوب روابط عمومی رسانه ملی ،
جای تقدیر دارد .
Iran (Islamic Republic of)
منصور
۰۸:۰۰ ۲۶ ارديبهشت ۱۴۰۵
من تا بحال حتی یه دروغ هم از صدا سیما خودمون نشنیدم
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۷:۵۹ ۲۶ ارديبهشت ۱۴۰۵
صدا و سیما خودش سایت داره و فیلماشو پخش میکنه چرا اپارات داره پخش میکنه اونم بدون رضایت گرفتن ؟؟؟
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۴۲ ۲۶ ارديبهشت ۱۴۰۵
صداوسیما چرا درمورد اینترنت سکوت کرده؟!
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۱۷ ۲۶ ارديبهشت ۱۴۰۵
اگر تا الان علتش را نفهمیدی ، بعدا هم
نخواهی فهمید !!!
اول امنیت مردم و کشور ، بعد اینترنت !!!
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۳۱ ۲۶ ارديبهشت ۱۴۰۵
صداوسیما همیشه حق به جانبه
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۰۳ ۲۶ ارديبهشت ۱۴۰۵
صدا سیما از بیت المال پول میگیره اپاراتم که رایگان می‌بینیم ، حمایت از کسب و کار ها چی میشه؟
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۴۱ ۲۶ ارديبهشت ۱۴۰۵
تبلیغ میزاره روی فیلم
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۳۹ ۲۵ ارديبهشت ۱۴۰۵
آپارات بهترین و پرطرافدارترین هست
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۳۸ ۲۵ ارديبهشت ۱۴۰۵
جالبه آنقدر پولمون بی ارزش شده همت درست کردن، نکنه از فامیلی همتی رئیس بانک مرکزی الگو برداری شده🫥🫥، میدونم همت یعنی هزار میلیارد تومن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۳۵ ۲۵ ارديبهشت ۱۴۰۵
لطفا پیگیر وصل اینترنت باشید آزمون داریم هنوز فایلا رو نخوندم قراره اینترنت پرو بهمون بدن توی این هفته ولی هم به دور از عدالته و هم هزینه‌ی‌ هنگفتی هم داره متاسفانه هیچ کس به فکر ما نیست
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۳۰ ۲۵ ارديبهشت ۱۴۰۵
امنیت بزرگترین حق شهروندی است تمام اپلیکیشن های اینستاگرام و تلگرام و واتساپ و هرچه برای درآمد و تبلیغات استفاده می شود باید سرورهایشان تحت قانون ایران و نظارت کامل ایران فعالیت کند و شبکه های ماهواره ای خارجی باید مجوز رادیویی ایران را داشته باشند در غیر این صورت مهاجم به امنیت ایرانی و ایران هستند
Iran (Islamic Republic of)
هستی
۰۹:۵۲ ۲۶ ارديبهشت ۱۴۰۵
شما استفاده نکن از اونا دیگه چرت و پرت چرا میگی هرچیزی که به نفعتون نیست ی امنیت بهت میچسبونید
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۲۶ ۲۵ ارديبهشت ۱۴۰۵
حالا خوبه باز یک رد کردن تبلیغات داشت وگرنه باید بیشتر معطل میشدیم تا تبلیغات تمام شه! 😏
