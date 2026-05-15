پلیس فدرال آمریکا پاداشی ۲۰۰ هزار دلاری برای ردیابی و دستگیری یک متخصص سابق ضدجاسوسی نیروی هوایی آمریکا به اتهام جاسوسی برای ایران تعیین کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - اداره تحقیقات فدرال آمریکا موسوم به اف بی آی، پاداشی ۲۰۰ هزار دلاری را برای دریافت هرگونه اطلاعاتی که منجر به بازداشت «مونیکا ویت»، نظامی سابق ارتش آمریکا و مامور پیشین ضدجاسوسی شود، تعیین کرده است.

یک هیئت منصفه عالی فدرال در واشنگتن، در فوریه ۲۰۱۹ اتهاماتی را علیه مونیکا ویت مبنی بر انتقال اطلاعات مربوط به امنیت ملی آمریکا به ایران مطرح کرد.

بر اساس بیانیه مطبوعاتی دفتر اف‌بی‌آی در واشنگتن، ویت که متخصص حوزه اطلاعات در نیروی هوایی آمریکا و مأمور ویژه دفتر تحقیقات ویژه این نیرو بوده، بین سال‌های ۱۹۹۷ تا ۲۰۰۸ در ارتش خدمت کرده و پس از آن تا سال ۲۰۱۰ به عنوان پیمانکار با دولت آمریکا همکاری داشته است.

خدمت در ارتش و فعالیت به عنوان پیمانکار، به این شهروند ۴۷ ساله امکان دسترسی به اطلاعات طبقه‌بندی‌شده و فوق‌محرمانه در حوزه اطلاعات خارجی و ضدجاسوسی، از جمله هویت واقعی برخی از پرسنل فعال در نهاد‌های اطلاعاتی آمریکا را داده بود.

بر اساس ادعای مقامات آمریکایی در کیفرخواست صادرشده، ویت که در سال ۲۰۱۳ محل خدمت خود را ترک کرد، اطلاعاتی را در اختیار دولت ایران قرار داده که به ادعای واشنگتن، برخی برنامه‌ها و داده‌های حساس مرتبط با امنیت آمریکا را تحت تاثیر قرار داده است.

