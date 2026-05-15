باشگاه بایرن مونیخ قراردارد مانوئل نویر دروازه بان باتجربه خود را به مدت یک فصل دیگر تمدید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سجاد هدایت پور - باشگاه بایرن مونیخ قرارداد دروازه بان کهنه کار خود مانوئل نویر را تا ۳۰ ژوئن ۲۰۲۷ تمدید کرد.
بدین ترتیب نویر ۴۰ ساله یک فصل دیگر وظیفه حفاظت از دروازه باواریاییها را برعهده خواهد داشت.
مانوئل نویر پس از تمدید قراردادش گفت: من برای این تصمیم وقت گذاشتم و حالا خیلی خوشحالم. همه چیز اینجا درست است با این تیم، میتوانیم هر تیمی را شکست دهیم؛ من هر روز از رفتن به خیابان سابنر لذت میبرم و بهترین عملکردم را ارائه میدهم.
او ادامه داد: در بایرن مونیخ ما دروازه بانان در کنار هم هستیم و سعی میکنیم سطح خود را بالا ببریم، دائماً یکدیگر را به جلو هل دهیم و خودمان را تا حد امکان برای بازیها آماده کنیم.
مانوئل نویر از تابستان ۲۰۱۱ به بایرن مونیخ پیوست و از سال ۲۰۱۷ کاپیتان باواریاییها شد. او دو بار (۲۰۱۳ و ۲۰۲۰) سهگانه لیگ قهرمانان اروپا، قهرمانی لیگ و جام حذفی آلمان را جشن گرفته و همچنین ۲ بار در همان سالها جام باشگاههای جهان و سوپرجام یوفا را برده است.
او با بایرن مونیخ ۱۳ بار قهرمان بوندسلیگا، ۶ بار قهرمان جام حذفی آلمان و ۸ بار قهرمان سوپرجام آلمان شده است. نویر تاکنون ۵۹۷ بازی رسمی برای بایرن مونیخ انجام داده است.
نویر در رده ملی نیز ۱۲۴ بازی برای تیم ملی فوتبال آلمان انجام داده است و در قهرمانی ژرمن ها در جام جهانی ۲۰۱۴ نقش مهمی ایفا کرد.