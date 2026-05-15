آیین پاسداشت هویت و فرهنگ مردمان شهرکرد در فرهنگسرای شهر برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ نگار شیخ پور - محمدحسین واحدیان شهردار شهرکرد در آیین پاسداشت هویت و فرهنگ مردمان شهرکرد دیار مهربانی که به مناسبت هفته فرهنگی و نهمین نکوداشت روز شهرکرد در فرهنگسرای شهرکرد برگزار شد، با تأکید بر ضرورت توجه جدی به فرهنگ و هنر در مدیریت شهری گفت: توسعه شهری زمانی معنا پیدا میکند که در کنار اقدامات عمرانی، پیوست فرهنگی نیز در همه پروژهها و برنامهها دیده شود.
وی با اشاره به روز زبان فارسی و بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی گفت: شاهنامه صرفاً یک منظومه ادبی نیست، بلکه یک تمدن بزرگ ایرانی است که ارزشها، هویت و فرهنگ ایرانی را به زیبایی در خود جای داده و نقش تأثیرگذاری در زبان فارسی داشته است.
واحدیان با بیان اینکه برای شهرکرد به عنوان مرکز استان، برنامههای متنوع فرهنگی، اجتماعی، ورزشی و هنری در طول یک هفته پیشبینی شده است، اظهار کرد: هدف از برگزاری این برنامهها تنها اجرای نمادین یک هفته فرهنگی نیست، بلکه باید این رویدادها به یک جریان ماندگار و اثرگذار در طول سال تبدیل شود.
وی افزود: با توجه به ظرفیتهای بالای شهرکرد، لازم است فرهنگ و هنر در کنار توسعه و پیشرفت شهری مورد توجه قرار گیرد و این موضوع بهصورت جدی در برنامهریزیهای مدیریت شهری دیده شود.
شهردار شهرکرد اضافه کرد: آنچه امروز بیش از هر چیز اهمیت دارد، این است که مدیران شهری و سایر مسئولان، نگاه ویژهای به فرهنگ و هنر داشته باشند و پیوست فرهنگی پروژهها را نه در حد شعار، بلکه بهصورت واقعی و عملیاتی دنبال کنند.
وی ادامه داد: فرهنگ و هنر یک زبان ارتباطی میان مردم و مدیران است و میتواند در ارتقای کیفیت زندگی شهری و افزایش نشاط اجتماعی نقشآفرین باشد.
واحدیان همچنین از هنرمندان، فرهیختگان و فعالان فرهنگی خواست دیدگاهها و پیشنهادهای خود را برای اجرای هرچه باشکوهتر برنامههای فرهنگی و هنری شهر ارائه کنند و گفت: شهرداری آمادگی دارد از همه ظرفیتهای موجود برای ارتقای سطح فرهنگی شهرکرد استفاده کند.
وی با اشاره به ظرفیتهای بالای شهرکرد و با بیان شعری در توصیف این شهر، تأکید کرد: شهرکرد شهری با ظرفیتهای فراوان است و همه باید کمک کنیم تا این شهر به جایگاه واقعی خود برسد.