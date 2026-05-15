رئیس اداره حفاظت محیط زیست ارومیه گفت؛ یگان حفاظت این اداره به منظور حفاظت از زیست‌بوم‌های ارزشمند مناطق کوهستانی و صیانت از حیات‌وحش، اقدام به گشت و کنترل گسترده در مناطق کوهستانی بخش سیلوانا کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ فاطمه حاجی زاده - مختار خانی، رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان ارومیه، در این خصوص گفت: این برنامه با هدف پایش میدانی گذرگاه‌ها و مسیرهای تردد متخلفان محیط‌زیستی، کنترل وضعیت امنیتی و پیشگیری از جرایم زیست‌محیطی و انسانی انجام شد.

وی افزود: تیم گشت و کنترل ضمن بررسی شرایط اکوسیستم، اقدام به کنترل نقاط حساس، پایش گونه‌های جانوری و رصد تحرکات مشکوک کردند.

خانی ضمن اشاره به آمادگی کامل نیروها در شرایط اضطراری یا بحران‌های محیط‌زیستی، تأکید کرد: حفاظت از محیط‌زیست با مشارکت مردم محلی و طبیعت‌دوستان، نقش مهمی در کاهش تخلفات و حفظ تنوع زیستی منطقه دارد.

برچسب ها: حیات وحش ، حفاظت محیط زیست
خبرهای مرتبط
برای حمایت از حیوانات به آن‌ها غذا ندهید/ دستگیری شکارچی غیرمجاز در طالقان
افزایش ۲۱ درصدی جمعیت حیات وحش در چهارمحال و بختیاری
مدیرکل حفاظت محیط زیست سیستان و بلوچستان:
عرضه غیرقانونی لاک پشت برکه‌ای و مار آبی کاهش یافته است
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
اجرای قصاص نفس قاتل ۳ نفر در بوکان
ضبط ۵۵ لنگه آرد یارانه ای در ارومیه 
صدور دستور توقیف اموال ۱۲۹ نفر از عوامل دشمن در آذربایجان غربی
حوادث پرتعداد رانندگی در محورهای ارومیه با ۱۵ نفر مصدوم
راه‌اندازی ۹۵ مزرعه الگویی برای محصولات استراتژیک در آذربایجان‌غربی
۶۰ درصد از ناوگان تاکسیرانی ارومیه نیازمند نوسازی است
دومین دندانپزشکی غیرمجاز در سلماس پلمپ شد
مشاهدە گونە دوپای ویلیامز در منطقە قزن اشنویە
افتتاح ۶ پروژه عرصه سلامت در آذربایجان غربی
آخرین اخبار
مشاهدە گونە دوپای ویلیامز در منطقە قزن اشنویە
افتتاح ۶ پروژه عرصه سلامت در آذربایجان غربی
دومین دندانپزشکی غیرمجاز در سلماس پلمپ شد
راه‌اندازی ۹۵ مزرعه الگویی برای محصولات استراتژیک در آذربایجان‌غربی
صدور دستور توقیف اموال ۱۲۹ نفر از عوامل دشمن در آذربایجان غربی
اجرای قصاص نفس قاتل ۳ نفر در بوکان
ضبط ۵۵ لنگه آرد یارانه ای در ارومیه 
حوادث پرتعداد رانندگی در محورهای ارومیه با ۱۵ نفر مصدوم
۶۰ درصد از ناوگان تاکسیرانی ارومیه نیازمند نوسازی است
گرفتار شدن ۸ خانوار در گل‌ولای محور تکاب - شاهین‌دژ / امدادرسانی هلال‌احمر به ۳۵ نفر
 ۳ هزار کارتن تخم مرغ از طریق مرزهای آذربایجان غربی وارد کشور شد
آبگیری صد درصدی ۵ تالاب نقده
تحویل یک فرد پرنده شکاری سارگپه توسط شهروند ارومیه ای به اداره حفاظت محیط زیست