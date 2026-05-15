باشگاه خبرنگاران جوان؛ فاطمه حاجی زاده - مختار خانی، رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان ارومیه، در این خصوص گفت: این برنامه با هدف پایش میدانی گذرگاهها و مسیرهای تردد متخلفان محیطزیستی، کنترل وضعیت امنیتی و پیشگیری از جرایم زیستمحیطی و انسانی انجام شد.
وی افزود: تیم گشت و کنترل ضمن بررسی شرایط اکوسیستم، اقدام به کنترل نقاط حساس، پایش گونههای جانوری و رصد تحرکات مشکوک کردند.
خانی ضمن اشاره به آمادگی کامل نیروها در شرایط اضطراری یا بحرانهای محیطزیستی، تأکید کرد: حفاظت از محیطزیست با مشارکت مردم محلی و طبیعتدوستان، نقش مهمی در کاهش تخلفات و حفظ تنوع زیستی منطقه دارد.