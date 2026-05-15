باشگاه خبرنگاران جوان _ جانشین فرمانده انتظامی استان قم گفت: در پی وقوع چندین فقره سرقت جیببری از زائران و شهروندان در مناسبتها که موجب نارضایتی شده بود، شناسایی و دستگیری سارق یا سارقان در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی استان قرار گرفت.
جانشین فرمانده انتظامی استان قم با بیان اینکه با اقدامات فنی و پلیسی صورت گرفته، سارق شناسایی و مخفیگاه وی نیز مورد شناسایی قرار گرفت، اظهارداشت: با هماهنگی قضائی، متهم در مخفیگاهش دستگیر و پس از انتقال به پلیس آگاهی به سرقتهای خود اعتراف کرد.
وی تصریح کرد: متهم دارای ۲۱ فقره سابقه کیفری در زمینه سرقت جیببری است و تحقیقات برای شناسایی مالخر و سایر عوامل مرتبط با این پرونده ادامه دارد.
منبع:روابط عمومی پلیس استان قم