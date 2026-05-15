باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه، اعلام کرد که این کشور به شدت از گسترش حضور کشورهای مختلف در شورای امنیت سازمان ملل متحد حمایت میکند و پشتیبان خواستههای برزیل و هند برای کسب عضویت دائم در این شورا است.
لاوروف در نشست شورای وزیران امور خارجه کشورهای عضو گروه «بریکس» افزود: «ما به شدت با افزایش نمایندگی کشورهای اکثریت (جهان در حال توسعه و جنوب جهانی) در شورای امنیت سازمان ملل موافقیم و بار دیگر حمایت خود را از تلاشهای برزیل و هند برای به دست آوردن کرسی دائم اعلام میکنیم.»
پیش از این، کیریل لوگوینوف، مدیر اداره سازمانهای بینالمللی وزارت امور خارجه روسیه، تاکید کرده بود که روسیه به شدت با گسترش شورای امنیت از طریق الحاق کشورهای غربی مخالف است، زیرا این اقدام مانع از شکلگیری یک نظام جهانی چندقطبی خواهد شد.
او با تاکید بر اینکه در حال حاضر نیز سوگیری و تمرکز شدیدی در ترکیب شورای امنیت به نفع کشورهای غربی وجود دارد، ادامه داد: «تلاشها برای اصلاح شورای امنیت سازمان ملل نباید به کارایی و اثربخشی آن آسیب بزند. ما خواهان حفظ ماهیت منسجم شورای امنیت هستیم و بر این باوریم که این مسئله را نمیتوان با روشهای محاسباتی و از طریق به رای گذاشتن قطعنامههای خاص برای کسب حداقل آرای لازم حل کرد؛ بلکه مدل اصلاحات باید از حمایت و اجماع کامل در مجمع عمومی برخوردار باشد.»
منبع: آر تی