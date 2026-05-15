وزیر امور خارجه روسیه در نشست کشور‌های عضو «بریکس» از تلاش‌های هند و برزیل برای کسب کرسی دائم در شورای امنیت سازمان ملل حمایت کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه، اعلام کرد که این کشور به شدت از گسترش حضور کشور‌های مختلف در شورای امنیت سازمان ملل متحد حمایت می‌کند و پشتیبان خواسته‌های برزیل و هند برای کسب عضویت دائم در این شورا است.

لاوروف در نشست شورای وزیران امور خارجه کشور‌های عضو گروه «بریکس» افزود: «ما به شدت با افزایش نمایندگی کشور‌های اکثریت (جهان در حال توسعه و جنوب جهانی) در شورای امنیت سازمان ملل موافقیم و بار دیگر حمایت خود را از تلاش‌های برزیل و هند برای به دست آوردن کرسی دائم اعلام می‌کنیم.»

پیش از این، کیریل لوگوینوف، مدیر اداره سازمان‌های بین‌المللی وزارت امور خارجه روسیه، تاکید کرده بود که روسیه به شدت با گسترش شورای امنیت از طریق الحاق کشور‌های غربی مخالف است، زیرا این اقدام مانع از شکل‌گیری یک نظام جهانی چندقطبی خواهد شد.

او با تاکید بر اینکه در حال حاضر نیز سوگیری و تمرکز شدیدی در ترکیب شورای امنیت به نفع کشور‌های غربی وجود دارد، ادامه داد: «تلاش‌ها برای اصلاح شورای امنیت سازمان ملل نباید به کارایی و اثربخشی آن آسیب بزند. ما خواهان حفظ ماهیت منسجم شورای امنیت هستیم و بر این باوریم که این مسئله را نمی‌توان با روش‌های محاسباتی و از طریق به رای گذاشتن قطعنامه‌های خاص برای کسب حداقل آرای لازم حل کرد؛ بلکه مدل اصلاحات باید از حمایت و اجماع کامل در مجمع عمومی برخوردار باشد.»

منبع: آر تی

برچسب ها: شورای امنیت ، سازمان ملل ، گروه بریکس
خبرهای مرتبط
مأموریت‌های سازمان ملل نباید قربانی عدم پاسخگویی اسرائیل شود
لاوروف: کشور‌های بیشتری درخواست داده‌اند تا عضو بریکس شوند
دیدار وزرای خارجه ایران و آفریقای جنوبی
دیدار وزیران امور خارجه ایران و هند
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۶:۳۰ ۲۶ ارديبهشت ۱۴۰۵
همه میتونن جز ما
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۱:۰۴ ۲۶ ارديبهشت ۱۴۰۵
سازمان ملل باید از امریکا خارج ودر جایی بیطرف که قوانین یکسان برای هم اعال شود
۰
۱
پاسخ دادن
ادعای العربیه: ممکن است پیش‌نویس توافق ایران تا فردا تکمیل شود
بیانیه مشترک پکن و مسکو در محکومیت حملات آمریکا و اسرائیل به ایران
امضای چهل سند همکاری میان پوتین و شی؛ برجسته‌ترین آنها کدامند؟
رکورد بی‌سابقه تبعض علیه مسلمانان در آمریکا
تاكيد نخست وزير عراق بر حمايت از مذاكرات ايران و آمريكا
ترامپ: درباره ایران عجله‌ای ندارم
خطر نایاب شدن روغن موتور در جهان درپی جنگ علیه ایران
شوک جنگ ایران به هواپیمایی ال عال رژیم اسرائیل
تل‌آویو به دنبال تعطیلی کنسولگری خود در استانبول
تعمیق بی‌سابقه هماهنگی نظامی امارات با رژیم اسرائیل و سنتکام
آخرین اخبار
تماس تلفنی اردوغان و ترامپ درباره مسائل منطقه
ادعای ترامپ درباره «مرز» توافق با ایران
آکسیوس: ترامپ به نتانیاهو درباره مذاکرات یک ماهه با ایران خبر داد
اعتصاب غذاى ده‌ها تن از فعالان ناوگان صمود
ادعای زلنسکی درباره گشایش جبهه جدید در جنگ اوکراین
ادعای العربیه: ممکن است پیش‌نویس توافق ایران تا فردا تکمیل شود
اسپانیا: رفتار مقامات اسرائیلی با اعضای ناوگان صمود «وحشیانه و شرم‌آور» بود
ترامپ: درباره ایران عجله‌ای ندارم
لاوروف: به اهداف عملیات ویژه نظامی در اوکراین دست خواهیم یافت
ادعاى انگلیس درباره رهگیری هواپیمای نظامی این کشور از سوی جنگنده‌های روسیه
شمار شهداى لبنان به ۳۰۷۳ نفر رسید
رزمندگان حزب الله: ضربات مقاومت به ارتش رژیم صهیونیستی ادامه دارد
پوتین: سفر به چین موفقیت‌آمیز و پربار بود
فرانسه هم از احضار سفیر رژیم صهیونیستی خبر داد
استعفاى یکی از چهره‌های بانفوذ در ساختار اطلاعاتی آمریکا
ادعاى روبیو: ترامپ قالب جدیدی برای روابط آمریکا و کوبا پیشنهاد می‌دهد
ریابکوف: می‌توانیم به مذاکرات آتش‌بس کمک کنیم، اما آن را تحمیل نمی‌کنیم
پروژه امارات برای دور زدن تنگه هرمز هنوز به نیمه راه نرسیده است
امضای چهل سند همکاری میان پوتین و شی؛ برجسته‌ترین آنها کدامند؟
دیدار پوتین با نخست وزیر چین
تاكيد نخست وزير عراق بر حمايت از مذاكرات ايران و آمريكا
احضار سفیر رژیم صهیونیستی در ايتاليا
بیانیه مشترک پکن و مسکو در محکومیت حملات آمریکا و اسرائیل به ایران
شوک جنگ ایران به هواپیمایی ال عال رژیم اسرائیل
فرانسه: درباره وجود مین در تنگه هرمز اطمینان نداریم
تل‌آویو به دنبال تعطیلی کنسولگری خود در استانبول
رکورد بی‌سابقه تبعض علیه مسلمانان در آمریکا
خطر نایاب شدن روغن موتور در جهان درپی جنگ علیه ایران
تعمیق بی‌سابقه هماهنگی نظامی امارات با رژیم اسرائیل و سنتکام
کاهش تعداد نظامیان آمریکا در اروپا و تعویق اعزام نیرو به لهستان