باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - اسحاق دار، وزیر امور خارجه پاکستان، از بازگشت ۱۱ شهروند پاکستانی و ۲۰ شهروند ایرانی خبر داد که در عرشه کشتی‌های توقیف‌شده توسط آمریکا حضور داشتند.

دار توضیح داد که همه افراد آزادشده از سنگاپور وارد بانکوک شده‌اند و در حال حاضر در پروازی به مقصد اسلام‌آباد هستند. او همچنین اشاره کرد که هماهنگی‌های لازم برای بازگشت شهروندان ایرانی به کشورشان تسهیل خواهد شد.

شایان ذکر است که پاکستان پیش از این، هماهنگی‌های نزدیکی را با ایران و سنگاپور برای تضمین بازگشت این ۳۱ دریانورد (شامل اتباع پاکستانی و ایرانی) حاضر در این کشتی‌ها انجام داده بود و اسلام‌آباد آمادگی خود را برای تسهیل انتقال آنها از طریق خاک خود اعلام کرده بود.

شایان ذکر است که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، در ۱۲ آوریل گذشته (۲۳ فروردین) محاصره‌ای دریایی را علیه کشتی‌هایی که برای ورود به تنگه هرمز یا خروج از آن تلاش می‌کنند، اعمال کرده بود.

در همان زمان، نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از اعمال «کنترل هوشمند و مقتدرانه» بر این تنگه خبر داد و اشاره کرد که رفت‌آمد کشتیرانی در این آبراه راهبردی تحت نظارت و ضوابط خاص این نیرو قرار دارد.

پاکستان در مرحله کنونی، تلاش‌های میانجی‌گرانه‌ای را بین تهران و واشنگتن رهبری می‌کند؛ این اقدام پس از آن صورت می‌گیرد که اسلام‌آباد ماه گذشته میزبان دور مذاکراتی میان هیئت‌های آمریکایی و ایرانی در چارچوب توافق آتش‌بس برقرار شده از ۸ آوریل (۱۹ فروردین) بود، هرچند که هنوز توافق نهایی برای پایان دادن به جنگ حاصل نشده است.

منبع: المیادین