وزیر امور خارجه پاکستان از آزادی و بازگشت ۳۱ دریانورد ایرانی و پاکستانی کشتی‌های توقیف‌شده توسط آمریکا خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - اسحاق دار، وزیر امور خارجه پاکستان، از بازگشت ۱۱ شهروند پاکستانی و ۲۰ شهروند ایرانی خبر داد که در عرشه کشتی‌های توقیف‌شده توسط آمریکا حضور داشتند.

دار توضیح داد که همه افراد آزادشده از سنگاپور وارد بانکوک شده‌اند و در حال حاضر در پروازی به مقصد اسلام‌آباد هستند. او همچنین اشاره کرد که هماهنگی‌های لازم برای بازگشت شهروندان ایرانی به کشورشان تسهیل خواهد شد.

شایان ذکر است که پاکستان پیش از این، هماهنگی‌های نزدیکی را با ایران و سنگاپور برای تضمین بازگشت این ۳۱ دریانورد (شامل اتباع پاکستانی و ایرانی) حاضر در این کشتی‌ها انجام داده بود و اسلام‌آباد آمادگی خود را برای تسهیل انتقال آنها از طریق خاک خود اعلام کرده بود.

شایان ذکر است که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، در ۱۲ آوریل گذشته (۲۳ فروردین) محاصره‌ای دریایی را علیه کشتی‌هایی که برای ورود به تنگه هرمز یا خروج از آن تلاش می‌کنند، اعمال کرده بود.

در همان زمان، نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از اعمال «کنترل هوشمند و مقتدرانه» بر این تنگه خبر داد و اشاره کرد که رفت‌آمد کشتیرانی در این آبراه راهبردی تحت نظارت و ضوابط خاص این نیرو قرار دارد.

پاکستان در مرحله کنونی، تلاش‌های میانجی‌گرانه‌ای را بین تهران و واشنگتن رهبری می‌کند؛ این اقدام پس از آن صورت می‌گیرد که اسلام‌آباد ماه گذشته میزبان دور مذاکراتی میان هیئت‌های آمریکایی و ایرانی در چارچوب توافق آتش‌بس برقرار شده از ۸ آوریل (۱۹ فروردین) بود، هرچند که هنوز توافق نهایی برای پایان دادن به جنگ حاصل نشده است.

منبع: المیادین

Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۷:۰۸ ۲۶ ارديبهشت ۱۴۰۵
چه موفقیت بزرگی!!!!!!!
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۴:۴۸ ۲۶ ارديبهشت ۱۴۰۵
چرا از اینترنت بین‌المللی حرف نمیزنید
یعنی اصلا نیاز مردم براتون مهم نیست نه؟
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۲:۴۵ ۲۶ ارديبهشت ۱۴۰۵
فعلا تنگه هرمز رو باز نکنید فشار زیادی به ترامپ و آمریکا اومده مذاکره هم نکنید تا گورشون از منطقه دوز کنن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۱:۰۱ ۲۶ ارديبهشت ۱۴۰۵
یفکری به حال مردم کنین الان قیمت یه ریجستر گوشی پرچمدار شده 100 میلیون همون گوشی های میان رده دیگه شده 130 میلیون پایین رده زیر 40 میلیون نداریم ریجستر قرار بود جلو قاچاق رو بگیره خودش باعث گرانی گوشی شده
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۴۶ ۲۶ ارديبهشت ۱۴۰۵
چرا مسئولین فکری به حال اینترنت نمی کنن؟ کی وصل میشه اینترنت؟ فقط اونهایی که اینترنت پرو دارن آدمن؟ بقیه حقی ندارن توی این مملکت؟
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۴۱ ۲۶ ارديبهشت ۱۴۰۵
اینترنتتت🤨
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۳۰ ۲۶ ارديبهشت ۱۴۰۵
اینم حتما پیروزیه خخخخ
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۱۱ ۲۶ ارديبهشت ۱۴۰۵
ماشینشون پارکینگ کجا هست انشاالله بتونن ملت بزرگ ایران ظالمان را ایستاده و مقاوم بدرک واصل کرده و دست پلیدشان را برای همیشه از سر کشور بزرگ ایران و حصرت بقیه الله الاعظم کم کنند انشاالله
Iran (Islamic Republic of)
حسین
۲۳:۴۹ ۲۵ ارديبهشت ۱۴۰۵
باید دید بابتش حتما چه امتیازهایی داده شده!!!
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۴۶ ۲۵ ارديبهشت ۱۴۰۵
اینترنتو وصل کنید😡
