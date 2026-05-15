مردم وفادار و متدین آذربایجان غربی امشب با حضور گسترده در خیابانها و میادین، باز هم اتحاد و انسجام در راه پایبندی به نظام و انقلاب را به نمایش گذاشتند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مهرانگیز آبروشن ـ به گزارش خبرنگار ما، امشب اقشار مختلف آذربایجان غربی در هفتاد و ششمین شب تجمعات شبانه در سراسر استان وفاداری، مقاومت و ایستادگی برای دفاع از وطن را بار دیگر به نمایش گذاشته و بر تعهد خود نسبت به پشتیبانی از نظام و انقلاب پافشاری کردند و شعارهای دشمن ستیزی سر دادند.

امشب در ارومیه مرکز استان نیز شکوه و گستردگی حضور مردم، یکدلی، وحدت و انسجام شان در شب اقتدار بینظیر بود؛ مردم وفادار و هوشیار ارومیه، با حضور آگاهانه و به موقع خود در قرار همدلی شبانه نشان می دهند برای دفاع از وطن خستگی معنا ندارد و تا پای جان مقتدرانه و باصلابت، مقاومت و ایستادگی خواهند کرد.

این مردان و زنان غیور با گذشت بیش از ۲ ماه هرشب مقتدرانه پرچم به دست همراه با مسئولان شهری و استانی برای تداوم مقاومت، عزت و پاسداری از آرمانهای والای خود در حفظ انقلاب به میدان می آیند تا خاری بر چشم دشمنان باشند و موجبات دلگرمی نیروهای مسلح و حافظان امنیت فراهم کنند.

مردم متدین به رسم هر شب جمعه شبهای اقتدار، امشب نیز در ادامه اجتماع خود نماز استغاثه امام زمان اقامه کردند.

تداوم خروش دشمن ستیز مبعوث شدگان در هفتاد و ششمین شب تجمعات+تصاویر

برچسب ها: تجمعات مردمی ، جنگ رمضان
