مردم وفادار و متدین آذربایجان غربی امشب با حضور گسترده در خیابانها و میادین، باز هم اتحاد و انسجام در راه پایبندی به نظام و انقلاب را به نمایش گذاشتند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مهرانگیز آبروشن ـ به گزارش خبرنگار ما، امشب اقشار مختلف آذربایجان غربی در هفتاد و ششمین شب تجمعات شبانه در سراسر استان وفاداری، مقاومت و ایستادگی برای دفاع از وطن را بار دیگر به نمایش گذاشته و بر تعهد خود نسبت به پشتیبانی از نظام و انقلاب پافشاری کردند و شعارهای دشمن ستیزی سر دادند.

امشب در ارومیه مرکز استان نیز شکوه و گستردگی حضور مردم، یکدلی، وحدت و انسجام شان در شب اقتدار بینظیر بود؛ مردم وفادار و هوشیار ارومیه، با حضور آگاهانه و به موقع خود در قرار همدلی شبانه نشان می دهند برای دفاع از وطن خستگی معنا ندارد و تا پای جان مقتدرانه و باصلابت، مقاومت و ایستادگی خواهند کرد.

این مردان و زنان غیور با گذشت بیش از ۲ ماه هرشب مقتدرانه پرچم به دست همراه با مسئولان شهری و استانی برای تداوم مقاومت، عزت و پاسداری از آرمانهای والای خود در حفظ انقلاب به میدان می آیند تا خاری بر چشم دشمنان باشند و موجبات دلگرمی نیروهای مسلح و حافظان امنیت فراهم کنند.

مردم متدین به رسم هر شب جمعه شبهای اقتدار، امشب نیز در ادامه اجتماع خود نماز استغاثه امام زمان اقامه کردند.