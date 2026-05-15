آغاز برداشت جو از مزارع سلفچگان قم

مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی قم از آغاز عملیات برداشت محصول جو در بخش سلفچگان خبر داد و گفت: با استفاده از بذور اصلاح‌شده، مدیریت دانش‌بنیان مزارع و به‌کارگیری کمباین‌های استاندارد، تلاش می‌شود این محصول راهبردی با کمترین میزان ضایعات برداشت شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهره شعبانی -سید محمد سعادتی، مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی قم، در گفتگو با خبرنگار ما درباره وضعیت محصول راهبردی جو در استان گفت:محصول جو به عنوان یکی از نهاده‌های راهبردی در چرخه تأمین خوراک دام، نقش کلیدی در ثبات معیشت دامداران منطقه ایفا می‌کند.

او افزود:فصل برداشت جو در بخش سلفچگان،از عصر امروز جمعه (۲۵ اردیبهشت) با حضور مدیر جهاد کشاورزی شهرستان قم و مسئول مرکز مربوطه رسماً آغاز شده است.

عملکرد مطلوب با مدیریت دانش‌بنیان و بذور اصلاح‌شده

سعادتی تصریح کرد: پیش‌بینی‌ها از عملکرد مطلوب تولید به واسطه مدیریت دانش‌بنیان مزارع، استفاده از بذور اصلاح‌شده و رعایت دقیق تقویم زراعی حکایت دارد.

مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی قم افزود: کشاورزان سخت‌کوش،  محصول را به‌صورت مکانیزه برداشت می‌کنند تا ضمن تسریع در کار، کیفیت جو حفظ شود.

او با تأکید بر اهمیت این محصول در تأمین خوراک دام و طیور، افزود: برداشت جو نه‌تنها تأثیر مستقیمی بر صنعت دامداری و پرورش طیور در استان دارد، بلکه در تنظیم بازار نهاده‌های دامی نیز نقش بسزایی ایفا خواهد کرد. انتظار می‌رود که این برداشت، بخشی از نیاز‌های استان را تأمین کرده و موجب کاهش وابستگی به واردات گردد.

سعادتی در ادامه  بر اهمیت جایگاه کشت جو در پایداری تولیدات دامی تأکید کرد و استفاده از ناوگان برداشت مجهز را عاملی مستقیم در افزایش بهره‌وری و کاهش ریزش محصول دانست.

 برداشت شبانه‌روزی برای کاهش ضایعات

مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی قم گفت:با توجه به سطح زیر کشت وسیع این محصول در منطقه، عملیات درو طی روز‌های آتی به صورت شبانه‌روزی و مستمر ادامه خواهد داشت. هدف از این اقدام، کاهش ضایعات و تقویت زنجیره تأمین نهاده‌های دامی در سطح استان است.

او گفت:تداوم نظارت‌های میدانی و حمایت از مکانیزاسیون، ضمن افزایش ضریب اطمینان کشاورزان، گامی بلند در جهت تحقق امنیت غذایی و پایداری درآمد اقتصادی روستاییان منطقه محسوب می‌شود.

 

