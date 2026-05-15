باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - هیئت مذاکره‌کننده لبنان از توافق طرف‌ها برای تمدید ۴۵ روزه آتش‌بس فعلی خبر داد. این هیئت اشاره کرد که تمدید آتش‌بس و راه‌اندازی یک روند امنیتی با نظارت آمریکا، فضایی از ثبات را فراهم می‌کند و مسیر سیاسی را به سمت آرامش و ثبات دائمی می‌گشاید.

در ادامه این بیانیه آمده است که لبنان به موازات پایبندی به حاکمیت خود و حفاظت از امنیت و سلامت شهروندانش، به مشارکت سازنده در مذاکرات ادامه خواهد داد.

هیئت لبنانی همچنین بر تعهد خود برای دستیابی به توافقی که «حاکمیت ملی لبنان را به طور کامل احیا کند و امنیت همه شهروندان را تضمین نماید»، تأکید کرد.

بررسی تاریخچه منازعات رژیم تروریستی اسرائیل و لبنان نشان می‌دهد که دستیابی به توافقات آتش‌بس یا قطعنامه‌های بین‌المللی، به‌ندرت به یک صلح پایدار منجر شده است. مفاد این توافقات معمولا پس از مدتی کوتاه، به دلیل ساختار شکننده نظارت بین‌المللی و بدعهدی رژیم تروریستی اسرائیل، با چالش جدی مواجه شده‌اند.

شایان ذکر است که بیروت بارها اعلام کرده است که رژیم تروریستی اسرائیل از آتش‌بس‌های موقت یا توقف‌های تاکتیکی نبرد، صرفا به عنوان فرصتی برای بازسازی توان عملیاتی، انجام عملیات‌های اطلاعاتی در عمق خاک لبنان، شناسایی اهداف جدید و فشار ساختاری بر دولت لبنان برای پذیرش شروط تحمیلی استفاده می‌کند.

منبع: الجزیره