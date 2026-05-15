باشگاه خبرنگاران جوان؛ مهرانگیز آبروشن ـ حمید محبوبی مدیرعامل جمعیت هلالاحمر آذربایجانغربی در گفتگو با خبرنگار ما گفت: ساعت بعد از ظهر امروز جمعه ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۴، گزارش مصدومیت ۴ کوهنورد گرفتار در ارتفاعات روستای «کانی رش» از توابع شهرستان اشنویه به هلالاحمر اعلام شد.
وی افزود: با اعلام حادثه، تیمهای امداد و نجات هلال احمر اشنویه به محل اعزام شدند و پس از ساعتها جستوجو در مسیرهای صعبالعبور، به مصدوم ها دسترسی پیدا کردند.
به گفته محبوبی کوهنوردان آسیبدیده که شکستگی و هایپوترمی پا شده بودند، پس از انجام اقدامات اولیه درمانی، برای ادامه روند درمانی به مرکز درمانی منتقل شد.
لازم به ذکر است؛ این عملیات ۳ساعت به طول انجامید.