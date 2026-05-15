باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهره شعبانی - اجتماع حوزویان و امت حزب‌الله در حمایت از شیعیان مظلوم کشورهای منطقه خلیج فارس با حضور پرشور مردم و علما و با سخنرانی آیت‌الله محسن اراکی و مداحی حسن اسداللهی در حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها برگزار شد

حرم مطهر بانوی کرامت شامگاه امروز میزبان اجتماع عظیم حوزویان و امت حزب‌الله بود. شرکت‌کنندگان با حضور پرشور خود، حمایت قاطع خود را از شیعیان مظلوم کشور‌های منطقه خلیج فارس اعلام کردند.

در این مراسم، آیت‌الله محسن اراکی به ایراد سخنرانی پرداخت و با اشاره به ظلم‌های وارد شده به شیعیان مظلوم در برخی کشور‌های منطقه، بر لزوم وحدت امت اسلامی و حمایت از مظلومان تأکید و او با استناد به آیات قرآن و سیره اهل‌بیت (ع)، وظیفه مسلمانان را در قبال برادران دینی تبیین کرد.

در ادامه این اجتماع، حسن اسداللهی از مداحان اهل‌بیت (ع) به مدیحه‌سرایی و مرثیه‌خوانی پرداخت.

شرکت‌کنندگان با در دست داشتن پلاکارد‌هایی با مضامین «لبیک یا خامنه‌ای»، «مرگ بر آمریکا» و «مرگ بر اسرائیل»، انزجار خود را از ظالمان و حامیان آنان اعلام و بار دیگر با آرمان‌های شهدا و امام شهدا تجدید میثاق کردند.



