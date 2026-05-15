رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان ارومیه از تحویل یک فرد پرنده شکاری سارگپه توسط یک خانواده دوستدار حیات وحش به این اداره خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان ؛ فاطمه حاجی زاده -مختار خانی رئیس اداره حفاظت محیط زیست ارومیه  با اشاره به اینکه در پی تماس تلفنی یک شهروند ساکن ارومیه مبنی بر یافتن یک فرد پرنده وحشی، ماموران اجرایی این اداره به محل اعزام و پرنده را تحویل گرفتند، افزود: این پرنده به دلیل ضعف جسمانی و آسیب دیدگی قادر به پرواز نبود که توسط خانواده دوستدار محیط زیست به اداره محیط زیست ارومیه تحویل داده شد و پس از تیمار و بهبودی در زیستگاه های طبیعی شهرستان رها سازی خواهد شد.

مختار خانی با اشاره به اینکه پرندگان شکاری نقشی موثر در حفظ چرخه محیط زیست دارند گفت: این دسته از پرندگان قدرت بینایی بالایی دارند. از ارتفاعات و مسافت‌های بسیار طولانی می توانند طعمه خود را تشخیص داده و در لحظه مناسب آن را شکار کنند. معمولاٌ از مهره دارانی که اندازه شان کوچکتر از این پرندگان است تغذیه می کنند. علاوه بر قدرت بینایی بسیار بالا، این دسته از پرندگان چنگال ها و منقارهای قوی برای به چنگ آوردن یا زخمی کردن طعمه و همچنین خوردن آن دارند.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان ارومیه خاطر نشان کرد: پرندگان شکاری، در رأس هرم غذایی قرار می گیرند. این پرندگان با شکاری که انجام می دهند. جلوی تکثیر بیش از اندازه موش ها، خرگوش ها، حشرات و خزندگان را می گیرند. اگر پرندگان شکاری، این دسته از حیوانات را شکار نکنند با زاد و ولد بیش از اندازه ای که این حیوانات انجام می دهند می توانند تعادل زیست محیطی را به هم بزنند و زندگی انسانها را تهدید کنند. 

 وی بیان داشت: شهروندان در مواجهه با پرندگان وحشی و گونه های حیات وحش موارد را به ادارات محیط زیست اطلاع دهند تا زمینه رهایی این گونه های حیات وحش در طبیعت فراهم شود.

