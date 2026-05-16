رسانه‌های صهیونیستی از وضعیت هشدار شدید در ارتش و دستگاه‌های اطلاعاتی رژیم اسرائیل پیش از اعلام تصمیم ترامپ درباره ایران خبر می‌دهند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - روزنامه «یدیعوت آحارونوت» گزارش داد که رژیم تروریستی اسرائیل در آستانه تصمیم‌گیری دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا در قبال ایران، در وضعیت آماده‌باش و انتظار به سر می‌برد.

این روزنامه ادعا کرد که رژیم تروریستی اسرائیل تا این لحظه هنوز دقیقا نمی‌داند ترامپ چه تصمیمی اتخاذ خواهد کرد و به طور هم‌زمان، خود را برای سناریوی بازگشت فوری به درگیری‌ها آماده می‌کند.

یدیعوت آحارونوت همچنین اشاره کرد که هماهنگی‌های بسیار نزدیکی میان ارتش‌های رژیم تروریستی اسرائیل و آمریکا و همچنین دستگاه‌های اطلاعاتی دو طرف در جریان است.

از سوی دیگر، کانال ۱۲ تلویزیون رژیم تروریستی اسرائیل به نقل از یک مقام ارشد گزارش داد که این رژیم تروریستی خود را برای درگیری با ایران که ممکن است از چند روز تا چند هفته به طول بینجامد، آماده کرده است و اکنون در پی به بن‌بست رسیدن مذاکرات با ایران، منتظر تصمیم ترامپ است.

منبع: الجزیره

برچسب ها: حمله به ایران ، جنگ ایران و آمریکا ، ارتش اسرائیل
خبرهای مرتبط
صف کمک و بی‌تفاوتی ترامپ؛ جنگ ایران بحران معیشتی آمریکا را تشدید می‌کند
سقوط توان تسلیحاتی اسرائیل پس از جنگ‌افروزی‌های متعدد
تجاوز به ایران؛ ابزار آمریکا برای ممانعت از صلح منطقه‌ای
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۷
در انتظار بررسی: ۲
Iran (Islamic Republic of)
هاشم
۱۳:۰۷ ۲۶ ارديبهشت ۱۴۰۵
دلیل این همه حماقت ( سردرگمی ، بیخردی ) دولت مردان آمریکا و اسرائیل است.انها برای ماندن در قدرت حتی مردم خودشون را هم قربانی میکنن.#شیطان_بزرگ
۱۱
۱۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۰۵ ۲۶ ارديبهشت ۱۴۰۵
تا صهیون کفن نشود این وطن وطن نمی شود و هر لحظه احتمال جنگ وجود داره
۱۱
۲۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
س
۱۱:۰۹ ۲۶ ارديبهشت ۱۴۰۵
رژیم صهیونیستی رو باید زیر موشک گرفت تا دیگه جنگ راه نندازه
۱۷
۲۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
🇮🇷
۱۱:۰۷ ۲۶ ارديبهشت ۱۴۰۵
این دو رئیس جمهور آمریکا و اسرائیل کثیف‌ترین های قرن ۲۱هستند
۱۶
۳۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۵۷ ۲۶ ارديبهشت ۱۴۰۵
به محض دیدن تحرک های تهاجمی یا نوعی مدیریت پایگاه های نظامی جنگنده های آمریکایی و اسرائیلی رو با موشک های مافوق صوت پیشرفته با سر جنگی ۲تنی بزارید زیر آتش .
۱۵
۲۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۳۴ ۲۶ ارديبهشت ۱۴۰۵
رژیم صهیونی بدون جنگ و آدمکشی بلد نیست زندگی کنه
اگر دوباره ترامپ رو فریب بدن اینبار باید برا آتش بس در جنگ فرامنطقه ای تلاش کنه
با وجود افکار بیمار یهودیها خدا عاقبت حیات روی کره زمین رو بخیر کنه
۱۳
۲۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
محمودزاده
۰۸:۲۰ ۲۶ ارديبهشت ۱۴۰۵
هزینه حمله مجدد به ایران به مراتب بیشتر از خروج از جنگ است اینک ما چیزی برای از دست دادن نداریم اما معطل شدن آمریکا در ایران بازی به نفع چین و روسیه است
۱۱
۲۴
پاسخ دادن
شهادت رئیس شاخه نظامی حماس در غزه
شهروند عراقی پس از ربوده شدن به آمریکا منتقل شد
ترامپ: نمی‌دانم به زودی توافق می‌شود یا نه
ناو «شارل دوگل» فرانسه به دریای عمان رسيد
دستگیری شش نفر در فرانسه به دلیل برافراشتن پرچم فلسطین در برج ایفل
زمان سفر پوتین به چین مشخص شد
قرنطینه دیجیتال ترامپ و همراهانش در سفر به چین
آمریکا و چین برخی تعرفه‌ها را کاهش می‌دهند
امارات: خروج از اوپک و اوپک‌پلاس هیچ ارتباطی با ملاحظات سیاسی ندارد
برخورد یک هواپیما با خانه مسکونی در جنوب آلمان
آخرین اخبار
ترامپ: نمی‌دانم به زودی توافق می‌شود یا نه
بازگشت ناو جرالد فورد به آمریکا 
حزب‌الله: تا زمانی که مقاومت هست، اشغالگری در لبنان برقرار نخواهد شد
شهادت رئیس شاخه نظامی حماس در غزه
افزایش شمار شهدای لبنانی؛ یک روز پس از تمدید آتش‌بس توسط آمریکا
آمریکا و چین برخی تعرفه‌ها را کاهش می‌دهند
دستگیری شش نفر در فرانسه به دلیل برافراشتن پرچم فلسطین در برج ایفل
برخورد یک هواپیما با خانه مسکونی در جنوب آلمان
اردوغان: اسرائیل می‌خواهد جنگ در سراسر منطقه گسترش یابد
ناكامى ترامپ در بیمه کشتی‌های عبوری از تنگه هرمز
امارات: خروج از اوپک و اوپک‌پلاس هیچ ارتباطی با ملاحظات سیاسی ندارد
ناو «شارل دوگل» فرانسه به دریای عمان رسيد
قرنطینه دیجیتال ترامپ و همراهانش در سفر به چین
پاپ بر لزوم بازگشت به مذاکره و یافتن راه‌حل صلح‌آمیز تاكيد كرد
آمریکا انتقال بخشی از درآمد‌های مالیاتی فلسطین به شورای صلح را بررسى مى کند
چاک شومر سفر ترامپ به چین را بدون هیچ دستاوردى توصیف کرد
زمان سفر پوتین به چین مشخص شد
شهروند عراقی پس از ربوده شدن به آمریکا منتقل شد
سفر ترامپ به چین، ضعف استراتژیک آمریکا را برجسته کرد
نروژ به بیستمین بسته تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه روسیه می‌پیوندد
سفر دونالد ترامپ به چین: شکستی که از قبل پیش‌بینی‌ می‌شد
ادعاى ترامپ درباره كشته شدن فرد شماره ٢ داعش در آفريقا
دیدار ترامپ-شی به طرز چشمگیری پیش پا افتاده بود
تلگراف: احتمالا نخست وزير انگليس از سمتش کناره‌گیری کند
ترامپ: از نفت ونزوئلا ثروت زیادی به دست آورده‌ایم!
انتقاد چين از پیش‌نویس قطعنامه پیشنهادی آمریکا و بحرین درباره تنگه هرمز
آماده‌باش نظامی رژیم اسرائیل در آستانه تصمیم ترامپ
آتش‌بس میان لبنان و رژیم اسرائیل ۴۵ روز دیگر تمدید شد
۳۱ دریانورد ایرانی و پاکستانی توقیف‌شده توسط آمریکا آزاد شدند
حمایت روسیه از عضویت دائم هند و برزیل در شورای امنیت