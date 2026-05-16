باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - روزنامه «یدیعوت آحارونوت» گزارش داد که رژیم تروریستی اسرائیل در آستانه تصمیمگیری دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا در قبال ایران، در وضعیت آمادهباش و انتظار به سر میبرد.
این روزنامه ادعا کرد که رژیم تروریستی اسرائیل تا این لحظه هنوز دقیقا نمیداند ترامپ چه تصمیمی اتخاذ خواهد کرد و به طور همزمان، خود را برای سناریوی بازگشت فوری به درگیریها آماده میکند.
یدیعوت آحارونوت همچنین اشاره کرد که هماهنگیهای بسیار نزدیکی میان ارتشهای رژیم تروریستی اسرائیل و آمریکا و همچنین دستگاههای اطلاعاتی دو طرف در جریان است.
از سوی دیگر، کانال ۱۲ تلویزیون رژیم تروریستی اسرائیل به نقل از یک مقام ارشد گزارش داد که این رژیم تروریستی خود را برای درگیری با ایران که ممکن است از چند روز تا چند هفته به طول بینجامد، آماده کرده است و اکنون در پی به بنبست رسیدن مذاکرات با ایران، منتظر تصمیم ترامپ است.
منبع: الجزیره