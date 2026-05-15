وزارت امور خارجه تاکید کرد: جمهوری اسلامی ایران، همراه با دیگر آزادگان جهان، با تاکید بر حق بنیادین مردم فلسطین برای مقاومت علیه اشغالگری و آپارتاید، جنایات رژیم صهیونیستی را شدیدا محکوم می‌کند.

باشگاه خبرنگاران جوان - دستگاه دیپلماسی ایران به مناسبت فرارسیدن «روز نکبت» بیانیه‌ای را منتشر کرد که متن آن به شرح زیر است:

«در سالگرد تحمیل موجودیت صهیونیستی بر منطقه و جهان، که به درستی «روز نکبت» نام گرفته است، وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر حق تعیین سرنوشت مردم فلسطین، مسئولیت حقوقی و اخلاقی جامعه بین‌المللی را برای توقف نسل‌کشی، پایان دادن به اشغالگری و محاکمه و مجازات جنایتکاران صهیونیست یادآوری می‌کند.

هفتاد و هشت سال پیش در چنین روزی، مهیب‌ترین تراژدی انسانی و اخلاقی دوران معاصر با اعلام تاسیس موجودیت جعلی صهیونیستی در سرزمین تاریخی فلسطین شکل گرفت که پیامد‌های فاجعه‌بار آن در منطقه غرب آسیا و در سراسر جهان مشاهده می‌شود. روز نکبت، یادآور توطئه دشمنان انسانیت علیه فلسطین و منطقه غرب آسیا است که پیامد مستقیم آن ناامن‌سازی دائمی منطقه و عادی‌سازی قانون‌شکنی و جنایت بوده است.

در این ۸ دهه، وحشیانه‌ترین نقض‌های حقوق بین‌الملل توسط صهیونیست‌ها ارتکاب یافته و اشغالگران با پشتیبانی آمریکا، انگلیس، آلمان، کانادا و برخی دیگر از کشور‌های اروپایی، مرتکب شنیع‌ترین جنایات بین‌المللی در فلسطین اشغالی شده‌اند.

در ۳ سال اخیر طرح امحای استعماری فلسطین، وارد مرحله جدیدی شد و رژیم اشغالگر با استفاده از مهلک‌ترین تسلیحات اهدایی آمریکا و حامیان غربی آن اقدام به نسل‌کشی بی‌رحمانه فلسطینیان نموده است. جنایات رژیم صهیونیستی علیه فلسطینیان، مصداق جنایت جنگی، جنایت علیه بشریت و جنایت نسل‌کشی است و بر همین اساس محاکم بین‌المللی در صدد محاکمه و مجازات جنایتکاران صهیونیست برآمده‌اند. با وجود این، فشار‌های غیرقانونی آمریکا علیه محاکم بین‌المللی، مانع از اجرای عدالت در مورد سرکردگان رژیم نسل‌کش شده است. بدین‌ترتیب هیات حاکمه‌های آمریکا شریک جرم و همدست قطعی اسرائیل در نسل‌کشی فلسطینیان به شمار می‌آیند.

جمهوری اسلامی ایران، همراه با دیگر آزادگان جهان، با تاکید بر حق بنیادین مردم فلسطین برای مقاومت علیه اشغالگری و آپارتاید، جنایات رژیم صهیونیستی را شدیدا محکوم می‌کند و هر طرحی که متضمن کوچاندن اجباری مردم غزه و کرانه باختری از سرزمینشان باشد را مطلقا مردود می‌داند.

جمهوری اسلامی ایران همچنان بر موضع اصولی و ثابت خود مبنی بر حمایت از حق مشروع ملت فلسطین برای مقاومت در برابر اشغالگری و تجاوز، حق بازگشت آوارگان فلسطینی به سرزمین مادری و تشکیل کشور مستقل و یکپارچه فلسطین به پایتختی قدس شریف تاکید می‌کند و باور دارد که استمرار مقاومت ملت فلسطین و بیداری وجدان‌های جهانی، سرانجام به آزادی کامل فلسطین و تحقق حقوق تاریخی ملت آن خواهد انجامید.»

نظرات کاربران
انتشار یافته: ۴
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۱:۲۱ ۲۶ ارديبهشت ۱۴۰۵
یه عمر می‌گفتن افزایش قیمت دلار به خاطر فضای مجازی و کانال‌های تلگرامیه، الان که اینترنت قطعه، قبول می‌کنید که اقتصاد این شکلی کار نمی‌کنه، یا نه هنوز؟!
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۴۸ ۲۶ ارديبهشت ۱۴۰۵
بین الملل وجود ندارد.
نه وجود دخالت دارد و نه وجود خارجی و فقط وجود فیزیکی دارد که آنهم سازمان ملل آمریکا و غرب است !!!
تنها گزینه برای مردم آزادیخواه جهان فقط جنگ است.
تا نسل زورگویان و ظالمان از روی زمین برچیده شود.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۴۷ ۲۶ ارديبهشت ۱۴۰۵
درجنگ ۱۲ روزه و۴۰ روزه فلسطینیان ساکن در نوار غزه زیر نظر الفتح کجا بودند وان ابو مازون که جانشین عرفات شد کجا بود
مرگ براسرائیل
زنده باد فلسطین
زنده باد مقاومت
زنده باد حزب‌الله لبنان ویمن

مرگ برانکلیس ام الفساد چند قرن اخیر و زاینده رژیم اشغالگر در روز نحس ونکبت
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۰۷ ۲۶ ارديبهشت ۱۴۰۵
مدارس و دانشگاه را باز کنید
