باشگاه خبرنگاران جوان - دستگاه دیپلماسی ایران به مناسبت فرارسیدن «روز نکبت» بیانیهای را منتشر کرد که متن آن به شرح زیر است:
«در سالگرد تحمیل موجودیت صهیونیستی بر منطقه و جهان، که به درستی «روز نکبت» نام گرفته است، وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر حق تعیین سرنوشت مردم فلسطین، مسئولیت حقوقی و اخلاقی جامعه بینالمللی را برای توقف نسلکشی، پایان دادن به اشغالگری و محاکمه و مجازات جنایتکاران صهیونیست یادآوری میکند.
هفتاد و هشت سال پیش در چنین روزی، مهیبترین تراژدی انسانی و اخلاقی دوران معاصر با اعلام تاسیس موجودیت جعلی صهیونیستی در سرزمین تاریخی فلسطین شکل گرفت که پیامدهای فاجعهبار آن در منطقه غرب آسیا و در سراسر جهان مشاهده میشود. روز نکبت، یادآور توطئه دشمنان انسانیت علیه فلسطین و منطقه غرب آسیا است که پیامد مستقیم آن ناامنسازی دائمی منطقه و عادیسازی قانونشکنی و جنایت بوده است.
در این ۸ دهه، وحشیانهترین نقضهای حقوق بینالملل توسط صهیونیستها ارتکاب یافته و اشغالگران با پشتیبانی آمریکا، انگلیس، آلمان، کانادا و برخی دیگر از کشورهای اروپایی، مرتکب شنیعترین جنایات بینالمللی در فلسطین اشغالی شدهاند.
در ۳ سال اخیر طرح امحای استعماری فلسطین، وارد مرحله جدیدی شد و رژیم اشغالگر با استفاده از مهلکترین تسلیحات اهدایی آمریکا و حامیان غربی آن اقدام به نسلکشی بیرحمانه فلسطینیان نموده است. جنایات رژیم صهیونیستی علیه فلسطینیان، مصداق جنایت جنگی، جنایت علیه بشریت و جنایت نسلکشی است و بر همین اساس محاکم بینالمللی در صدد محاکمه و مجازات جنایتکاران صهیونیست برآمدهاند. با وجود این، فشارهای غیرقانونی آمریکا علیه محاکم بینالمللی، مانع از اجرای عدالت در مورد سرکردگان رژیم نسلکش شده است. بدینترتیب هیات حاکمههای آمریکا شریک جرم و همدست قطعی اسرائیل در نسلکشی فلسطینیان به شمار میآیند.
جمهوری اسلامی ایران، همراه با دیگر آزادگان جهان، با تاکید بر حق بنیادین مردم فلسطین برای مقاومت علیه اشغالگری و آپارتاید، جنایات رژیم صهیونیستی را شدیدا محکوم میکند و هر طرحی که متضمن کوچاندن اجباری مردم غزه و کرانه باختری از سرزمینشان باشد را مطلقا مردود میداند.
جمهوری اسلامی ایران همچنان بر موضع اصولی و ثابت خود مبنی بر حمایت از حق مشروع ملت فلسطین برای مقاومت در برابر اشغالگری و تجاوز، حق بازگشت آوارگان فلسطینی به سرزمین مادری و تشکیل کشور مستقل و یکپارچه فلسطین به پایتختی قدس شریف تاکید میکند و باور دارد که استمرار مقاومت ملت فلسطین و بیداری وجدانهای جهانی، سرانجام به آزادی کامل فلسطین و تحقق حقوق تاریخی ملت آن خواهد انجامید.»