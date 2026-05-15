باشگاه خبرنگاران جوان؛ مژده عینی - وکیل زاده مسئول روابط عمومی مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی فارس اظهار کرد: امروز ۲۵ اردیبهشت، ۲ حادثه رانندگی در محور‌های مختلف استان رخ داد که در مجموع ۱۱ مصدوم در پی داشت.

او ادامه داد: نخستین حادثه، بر اثر تصادف سواری پژو پارس با ساینا در جاده فیروزآباد به فراشبند، بعد از ماسه شویی رخ داد و ۶ مصدوم بر جای گذاشت.

وکیل زاده افزود: ۳ تیم عملیاتی اورژانس به محل اعزام شدند و مصدومان را با ارائه خدمات پیش بیمارستانی، برای ادامه درمان به بیمارستان قائم فیروزآباد منتقل کردند.

مسئول روابط عمومی اورژانس فارس گفت: دومین حادثه در ارسنجان، مسیر روستای خبریز به سمت روستای دهک به علت واژگونی پژو ۴۰۵ اتفاق افتاد.

او با بیان اینکه در این حادثه ۵ سرنشین خودرو دچار آسیب‌دیدگی شدند؛ تصریح کرد: اقدامات درمانی به مصدومان ارائه شد و ۴ نفر برای درمان تکمیلی، به بیمارستان حضرت ولی عصر (ع) ارسنجان انتقال یافتند.