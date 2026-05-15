۲ حادثه رانندگی در محور‌های فارس ۱۱ مصدوم برجای گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مژده عینی - وکیل زاده مسئول روابط عمومی مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی فارس اظهار کرد: امروز ۲۵ اردیبهشت، ۲ حادثه رانندگی در محور‌های مختلف استان رخ داد که در مجموع ۱۱ مصدوم در پی داشت.

او ادامه داد: نخستین حادثه، بر اثر تصادف سواری پژو پارس با ساینا در جاده فیروزآباد به فراشبند، بعد از ماسه شویی رخ داد و ۶ مصدوم بر جای گذاشت.

وکیل زاده افزود: ۳ تیم عملیاتی اورژانس به محل اعزام شدند و مصدومان را با ارائه خدمات پیش بیمارستانی، برای ادامه درمان به بیمارستان قائم فیروزآباد منتقل کردند.

مسئول روابط عمومی اورژانس فارس گفت: دومین حادثه در ارسنجان، مسیر روستای خبریز به سمت روستای دهک به علت واژگونی پژو ۴۰۵ اتفاق افتاد.

او با بیان اینکه در این حادثه ۵ سرنشین خودرو دچار آسیب‌دیدگی شدند؛ تصریح کرد: اقدامات درمانی به مصدومان ارائه شد و ۴ نفر برای درمان تکمیلی، به بیمارستان حضرت ولی عصر (ع) ارسنجان انتقال یافتند.

نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۲۵ ۲۶ ارديبهشت ۱۴۰۵
ی روز از خدا نیست که در جاده های کشور خبر نصادف نباشه خصوصا جاده هایییی فارس همشم نمیشه بگی مقصر رانند راننده ها مقصرن جاده ها هم مقصرن مثه جاده های محله ما که خیلی باریکه یعنی اقد باریکه که خدا میدونه
۰
۰
پاسخ دادن
