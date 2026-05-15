رییس هیات کوهنوردی و صعودهای ورزشی همدان گفت: پیکر کوهنورد مفقود شده در کوهستان الوند، پس از سه ماه و نیم پیدا شد.

باشگاه خبرنگاران جوان _ رضوان سلماسی اظهار کرد: امروز ۲۵ اردیبهشت‌ سرانجام پس از چند ماه جستجو و انتظار، پیکر کوهنورد مفقود شده در کوهستان الوند و در نزدیکی قله کلاغ‌لانه پیدا شد.

وی اظهار کرد: محمد کرمی کوهنورد همدانی در تاریخ سوم بهمن‌ماه ۱۴۰۴ به همراه سه کوهنورد دیگر در ارتفاعات الوند جان خود را از دست داده بود و تلاش‌ها برای یافتن پیکر وی که در زیر برف مدفون شده بود ماه‌ها ادامه داشت تا اینکه در نهایت پیکر این کوهنورد، امروز توسط برادرش پیدا شد و توسط عوامل هلال‌احمر و کوهنوردان به پایین انتقال یافت.

روز جمعه سوم بهمن ۱۴۰۴ پنج کوهنورد در ارتفاعات الوند به دلیل ریزش بهمن مفقود شدند که یک‌نفر سالم به پایین بازگشت و تیم‌های هلال‌احمر و کوهنوردان برای یافتن چهار نفر دیگر جستجو را در کوهستان آغاز کرده‌اند و جسد سه کوهنورد مفقود شده تا پنجم بهمن ماه پیدا شد.

به دلیل برف‌گیر بودن منطقه، تلاش برای یافتن پیکر دیگر کوهنورد مفقودی در منطقه کلاغ لانه به سمت امامزاده کوه و دره دوزخ بی نتیجه مانده بود.