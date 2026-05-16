باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهره شعبانی _ امشب نیز همچون شبهای گذشته،مردم غیور قم ثابت کردهاند که سنگر خیابان هیچگاه خالی نمیماند .
میادین و خیابان های قم مملو از جمعیتی بود که با پرچمهای سهرنگ و تصاویر رهبر معظم انقلاب، یکصدا شعار «مرگ بر آمریکا» و «مرگ بر اسرائیل» سردادند. مردمی که آمده بودند تا بگویند دشمن هر چه نقشه بکشد، این ملت در صحنه خواهد ماند. شور و اشتیاق امشب، همچون شب اول بود؛ نه تنها کم نشده، که هر شب بر شوق آن افزوده میشود.
در ادامه گوشهای از خروش مردم غیور قم را در بلوار شهید صدوقی ببینید.