باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهره شعبانی _ امشب نیز همچون شب‌های گذشته،مردم غیور قم ثابت کرده‌اند که سنگر خیابان هیچ‌گاه خالی نمی‌ماند .

میادین و خیابان های قم مملو از جمعیتی بود که با پرچم‌های سه‌رنگ و تصاویر رهبر معظم انقلاب، یکصدا شعار «مرگ بر آمریکا» و «مرگ بر اسرائیل» سردادند. مردمی که آمده بودند تا بگویند دشمن هر چه نقشه بکشد، این ملت در صحنه خواهد ماند. شور و اشتیاق امشب، همچون شب اول بود؛ نه تنها کم نشده، که هر شب بر شوق آن افزوده می‌شود.

در ادامه گوشه‌‎ای از خروش مردم غیور قم را در بلوار شهید صدوقی ببینید.