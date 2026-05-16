باشگاه خبرنگاران جوان؛ نفیسه خلیلی - مظاهر بابایی، معاون کتاب و فرهنگ خانه کتاب و ادبیات ایران و مدیر اجرایی هفتمین نمایشگاه مجازی کتاب تهران درباره نحوه اختصاص یارانه کتاب به عموم و اقشار خاص گفت: در هفتمین نمایشگاه مجازی کتاب تهران نحوه اختصاص یارانه کتاب با نمایشگاه حضوری متفاوت است. بدین صورت که اگر در نمایشگاه حضوری یارانه کتاب به اقشار خاص مانند اعضای هیئت علمی، دانشجویان، طلاب و گروه‌های خاص اختصاص می‌یافت، در نمایشگاه مجازی کتاب تهران با توجه به اینکه نگاه دولت عدالت اجتماعی است، سعی کردیم یارانه را برای عموم مردم در نظر بگیریم.

بابایی ادامه داد: بدین ترتیب، هر کد ملی تا سقف دو میلیون تومان می‌تواند از ۲۵ درصد یارانه و تخفیف بهره‌مند شود. با این رویکرد تمام اقشار جامعه می‌توانند از ظرفیت نمایشگاه کتاب تهران استفاده کنند و از مبلغ دو میلیون تومان، یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان را خریدار و مابقی آن یعنی ۵۰۰ هزار تومان را ناشر و وزارت ارشاد می‌پردازد.

مدیر اجرایی هفتمین نمایشگاه مجازی کتاب تهران در پاسخ به این پرسش که «با توجه به گرانی روزافزون کتاب‌ها، روال فعلی یارانه‌دهی به عموم و حتی یارانه اختصاصی به اقشار خاص، نتونسته رضایت‌بخش باشد»، توضیح داد: ان‌شاء‌الله اگر در اولین فرصت نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران برگزار شود، روال اختصاص یارانه کتاب نسبت به نمایشگاه مجازی فرق می‌کند. اکنون نیز با توجه به رویکرد خود و اینکه بتوانیم قشر بیشتری از مردم را در نظر بگیریم، این تصمیم گرفته شد. می‌دانیم این یارانه کتاب کافی نیست و سعی می‌کنیم با تامین منابع بیشتر روی این حوزه کار کنیم.