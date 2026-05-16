تیم فوتبال استون ویلا با پیروزی مقابل لیورپول به رده چهارم جدول لیگ برتر انگلیس صعود کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سجاد هدایت پور - در چارچوب هفته سی و هفتم لیگ برتر انگلیس تیم فوتبال استون ویلا در ورزشگاه خانگی اش ویلا پارک میزبان لیورپول بود.

لیورپول و استون ویلا پیش از این دیدار هر دو ۵۹ امتیازی بود و پیروزی در این دیدار می‌توانست آن‌ها را به جایگاه چهارم جدول برساند.

 مورگان راجرز در دقیقه ۴۲ گل نخست بازی را به ثمر رساند و در نیمه اول استون ویلا با پیروزی به رختکن رفت.

با آغاز نیمه دوم لیورپول بازی را تهاجمی‌تر شروع کرد و در دقیقه ۵۲ ویرجیل فن دایک کاپیتان قرمز‌ها گل تساوی را به ثمر رساند.

تساوی بازی دوامی نداشت و در دقیقه ۵۷ اولی واتکینز گل دوم استون ویلا را به ثمر رساند. او در دقیقه ۷۳ نیز موفق شد بار دیگر دروازه لیورپول را باز کند تا در این دیدار دبل کرده باشد.

لیورپول برای جبران گل‌های خورده تلاش زیادی به خرج داد، اما در دقیقه ۸۹ جان مک گین گل چهارم استون ویلا را به ثمر رساند تا هواداران در ویلا پارک غرق در شادی شوند.

ویرجیل فن دایک در دقیقه ۲+۹۰ موفق شد گل دوم خودش و تیمش را به ثبت برساند، اما گلزنی مانع از شکست ۴ - ۲ تیمش نشد.

استون ویلا تحت هدایت اونای امری با این پیروزی ارزشمند ۶۲ امتیازی شد و به رده چهارم جدول صعود کرد.

لیورپول نیز با ۵۹ امتیاز در رده پنجم قرار دارد.

