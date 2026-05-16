باشگاه خبرنگاران جوان؛ ساسان ناصری زاده - ویدیویی که طی ساعات گذشته در شبکههای اجتماعی منتشر شده، لحظه حمله یک سگ بیصاحب به دختر بچهای در یکی از خیابانهای شهر هویزه را نشان میدهد؛ تصاویری که واکنش گسترده کاربران و نگرانی خانوادهها را در پی داشته است.
در این ویدیو، دختر خردسال در حالی که بهتنهایی در حال قدم زدن در حاشیه خیابان است، ناگهان از سوی یک سگ ولگرد مورد حمله قرار میگیرد. حیوان با سرعت به سمت کودک هجوم میآورد و او را به زمین میاندازد. بر اساس تصاویر، سگ از چند ناحیه بدن دختر را گاز میگیرد و کودک در وضعیت اضطراب و وحشت تلاش میکند خود را از حمله رها کند.
در ادامه صحنه، پسر بچهای که به نظر میرسد برادر او باشد، با دیدن این وضعیت به سمت محل حادثه میدود. او با شجاعت وارد صحنه میشود، توجه سگ را منحرف میکند و در نهایت موفق میشود دختر را از محل دور کرده و در آغوش بگیرد. حضور سریع این کودک نقش مهمی در پایان یافتن حمله داشته است.
این تصاویر که بدون نمایش جزئیات شدید اما با وضوح کافی از لحظات هجوم حیوان ثبت شده، بار دیگر مسئله امنیت کودکان در فضاهای شهری و ضرورت مدیریت مؤثر سگهای بیصاحب را برجسته کرده است.
این مسئله را از فرماندار هویزه پیگیری کردیم
عباس پورعاطف، فرماندار هویزه، با ابراز تأثر از این حادثه گفت: از این حادثه دلخراشی که در شهر اتفاق افتاد، بسیار متأثر شدیم. بر اساس گزارش مرکز بهداشت شهرستان، هویزه در زمره «شهرهای سبز» در زمینه مدیریت سگهای ولگرد و حیوانات ناقل بیماری قرار دارد.
با این حال، این رویداد بار دیگر پرسشهایی درباره اثربخشی سازوکارهای مدیریت جمعیت سگهای بیصاحب در شهرهای دارای بافت باز و حاشیهنشین مطرح کرده است.
فرماندار هویزه گفت: طی سالهای گذشته جلسات متعددی برای مدیریت سگهای ولگرد برگزار و در شهرهای هویزه و رفیع اقداماتی انجام شده است.
به گفته او، پس از حادثه اخیر نیز نشستهایی در فرمانداری و دادگستری به ریاست دادستان و با محوریت «حقوق عامه» تشکیل شده و موضوع در دست پیگیری است.
آقای پورعاطف اضافه کرد: اگرچه به دلیل آنکه اطراف شهر باز است و حاشیه شهر سگهای ولگرد نفوذ پیدا میکنند، تلاش میکنیم این حوادث به صفر برسند، امت از خانوادهها درخواست میشود مراقبت بیشتری از فرزندان خود داشته باشند.
تهدیدهای بهداشتی و اجتماعی
کارشناسان بهداشت عمومی میگویند مدیریتنشدن سگهای بیصاحب میتواند خطرات متعددی به همراه داشته باشد. مهمترین نگرانی، انتقال بیماریهایی نظیر «هاری» است؛ بیماریای که در صورت عدم درمان فوری میتواند کشنده باشد. هرچند موارد ابتلا در ایران محدود گزارش میشود، اما حملات حیوانات ولگرد همواره نیازمند مراقبتهای فوری پزشکی و واکسیناسیون هستند.
افزون بر مخاطرات بهداشتی، حملات فیزیکی میتواند منجر به جراحات جدی، آسیبهای روانی بهویژه در کودکان، و افزایش احساس ناامنی در محلهها شود. در برخی شهرها، افزایش جمعیت سگهای بیصاحب همچنین با پراکندگی زباله، برهم خوردن تعادل زیستمحیطی و تنش میان ساکنان و مدافعان حقوق حیوانات همراه بوده است.
چالشهای مدیریت
مدیریت سگهای ولگرد معمولاً مستلزم ترکیبی از اقدامات شامل جمعآوری، مایه کوبی، عقیمسازی، ساماندهی مراکز نگهداری و فرهنگسازی عمومی است. با این حال، در شهرهایی با حاشیههای باز و دسترسی آسان از مناطق روستایی یا بیابانی، کنترل کامل تردد حیوانات دشوارتر میشود.
کارشناسان شهری میگویند بدون برنامهریزی پایدار، تأمین بودجه کافی، همکاری میان شهرداری، شبکه بهداشت و دستگاه قضایی، و همچنین مشارکت شهروندان در مدیریت پسماند، امکان کاهش پایدار جمعیت سگهای بیصاحب محدود خواهد بود.
حادثه اخیر در هویزه اگرچه به گفته مقامهای محلی در شهری رخ داده که از نظر شاخصهای رسمی «سبز» ارزیابی شده، اما نشان میدهد حتی در چنین شرایطی نیز احتمال بروز حادثه صفر نیست؛ موضوعی که ضرورت بازنگری مستمر در سیاستهای پیشگیرانه و تقویت نظارت میدانی را برجسته میکند.