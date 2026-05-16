مدیر تیم ملی فوتبال از اعلام لیست نهایی تیم ملی فوتبال برای جام جهانی در ۱۱ خرداد ماه به فیفا خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - مهدی محمد نبی، مدیر تیم ملی فوتبال  درباره آخرین وضعیت اعزام تیم به جام جهانی ۲۰۲۶، اظهار کرد: تیم ملی  اردوهای خود را در ترکیه روز دوشنبه از  سر می‌گیرد. ۸ خرداد با گامبیا بازی داریم و یک دیدار دیگر نیز برای ۱۴ خرداد برنامه‌ریزی کرده‌ایم که تا ۳_۲ روز دیگر بازی با این تیم خوب هم قطعی می‌شود‌.البته باتوجه‌به تعطیلات آخر هفته کشورهای خارجی، موافقت‌ها برای بازی دوستانه از آن فدراسیون اخذ شده اما باید قرارداد منعقد شود‌ تا در کمپ ترکیه آن بازی را هم انجام بدهیم.

او افزود: تیم ملی ۱۵ خرداد عازم کمپ خود در آریزونا توسان می‌شود. باتوجه‌به اینکه از پیش کارها را انجام داده‌ایم، ۱۹ خرداد هم یک بازی پشت درهای بسته مقابل پورتوریکو انجام می‌دهیم. مطابق فرصتی که داشتیم تا ۲ روز قبل، اسم ۵۲ بازیکن را به فیفا داده‌ایم و برای ۱۱ خرداد نیز باید فهرست ۲۶ نفره را به فیفا اعلام می‌کنیم.

مدیر تیم ملی درباره وضعیت بازی با لهستان، گفت: بعید است در این فیفادی با لهستان به نتیجه برسیم‌. البته ۲ تیم دیگر از قاره آفریقا مدنظر ماست که بازیکنان خوبی دارد و در لیگ‌های اروپایی بازی می‌کنند. این تیم در جام جهانی حضور ندارد اما جزو تیم‌هایی است که شانس صعود دارد. مثل فیفادی قبلی که با ۲ تیم خوب بازی کردیم، سعی خواهیم کرد در فیفادی پیش‌رو نیز با این تیم‌ها بازی کنیم. حریف ما در تاریخ ۱۴ خرداد بسیار خوب است که می‌تواند نقطه‌نظر کادر فنی ما را تأمین کند.

نبی در پاسخ به این سؤال که آیا این تیم کامرون است، عنوان کرد: اجازه بدهید قطعی اعلام نمی‌کنیم. بحث این است تا وقتی مذاکره روی کاغذ نیاید، باید محرمانگی را حفظ کرد‌. هر کدام از این ۲ تیم نهایی شود خوب است.

او با اشاره به سفر تاج به ترکیه برای جلسه با دبیرکل فیفا و پیگیری شرایط حضور تیم ملی در جام جهانی، گفت: تاج امروز برای مشورت درباره مسائل مدنظر فدراسیون با دبیرکل فیفا به استانبول رفت‌ تا بتوانیم کار را هرچه سریع‌تر دنبال کنیم. فردا این جلسه برگزار می‌شود و خروجی کار توسط علوی اعلام خواهد شد.

