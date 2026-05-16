مبلغ قرارداد امیر حسین محمودی پدیده باشگاه پرسپولیس با سرخپوشان مشخص شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - امیر حسین محمودی پدیده تیم فوتبال پرسپولیس با عملکرد درخشانی که در لیگ برتر فوتبال داشت از سوی امیر قلعه نویی به تیم ملی فوتبال دعوت شد. این بازیکن در اردوی تیم ملی هم درخشش قابل توجهی داشته است و حتی در یک بازی درون تیمی گل به ثمر رسانده است.  

محمودی یکی از محصولات انگشت شمار آکادمی پرسپولیس است، اما پیمان حدادی مدیر عامل باشگاه پرسپولیس در یکی از برنامه‌های تلویزیونی  وعده داد که در فصل آینده این باشگاه پدیده‌های بیشتری را مثل محمودی رو می‌کند.

حدادی گفت: «ما کم کردن میانگین سنی تیم را از نیم‌فصل شروع کردیم و باید به هواداران بگویم پوست اندازی در تیم بزرگسالان و رسیدن به یک تیم خوب نیاز به ۲، ۳  پنجره نقل و انتقالاتی دارد. ما یکی را گذراندیم و یکی هم پیش‌رو خواهیم داشت. امیرحسین محمودی یکی از مثال‌هایی است که ما می‌توانیم بزنیم و قطعا به صبر هوادار کمک می‌کند. هر چند صبر باید به شکلی باشد که ما بهترین نتیجه را بگیریم. قطعا به آن سمت خواهیم رفت.»

حدادی البته در میان حرف‌هایش به مبلغ قرارداد محمودی با پرسپولیس هم اشاره کرد و گفت: «قرارداد امیرحسین محمودی با ما یک و نیم میلیارد تومان برای پنج فصل و بدون فسخ است. برای همین است که می‌گویم آکادمی هیچ چیزی به جز سود ندارد.»

