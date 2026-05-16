بازیکنان خارجی پرسپولیس با سرخپوشان قرارداد دارند و به ایران برمی گردند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - در حالی که شایعاتی مبنی بر اینکه بازیکنان خارجی تیم فوتبال پرسپولیس به ایران برنمی گردند مطرح شده است، اما این خبر از سوی مدیرعامل پرسپولیس تکذیب شد. 

پیمان حدادی مدیرعامل باشگاه پرسپولیس درباره وضعیت بازیکنان خارجی این تیم اظهار کرد: هیچ کدام از خارجی های تیم نوتیس نداده اند و همه برخواهند گشت. تمام بازیکنان خارجی با ما قرارداد دارند. همچنین همه چیز بستگی به نظرات کادرفنی و آیین نامه نقل و انتقالاتی دارد.  اورونوف دوست داشت که به یک تیم دیگر برود و قرضی بازی کند اما لحظه آخر خودش پشیمان شد. علاوه بر این،  به سرگیف هم گفتیم که می تواند این کار را انجام بدهد. مشکلات سرژ اوریه هم با باشگاه حل شد و چیزی ما را تهدید نخواهد کرد. 

